El arte infantil brilla en la Galería Ángela Peralta con ‘Entre pinceles y sueños’

La exposición colectiva reunió 40 obras realizadas por alumnos de la tallerista Patricia Inclán de Lorenzo. Con técnicas como óleo, acuarela y carboncillo, los jóvenes artistas demostraron talento, creatividad y sensibilidad desde temprana edad
Marisela González |
29/08/2025 19:17
La Galería Ángela Peralta se llenó de color, emoción y talento con la exposición “Entre pinceles y sueños”, una muestra colectiva protagonizada por alumnos de la tallerista Patricia Inclán de Lorenzo de la Escuela Garzart.

La exhibición reunió 40 obras creadas por 19 niños y dos adultos, que con gran dedicación y entusiasmo, plasmaron su visión del mundo a través del arte.

Durante la inauguración, el público pudo apreciar una amplia variedad de técnicas, óleo, carboncillo, acuarela, pastel y acrílico, entre otras, utilizadas con sorprendente habilidad y sensibilidad por los participantes.

Cada obra reflejó no solo el aprendizaje técnico adquirido en el taller, sino también la pasión, la imaginación y la libertad creativa de sus autores.

La exposición fue recibida con calidez y admiración por parte del público asistente, entre ellos, papás y familiares de los artistas, quienes con gran orgullo visualizaron lo realizado por sus hijos.

La exposición no solo es una muestra artística, sino también un testimonio del poder del arte para transformar y enriquecer la vida de quienes lo practican.

  • $!La tallerista Patricia Inclán de Lorenzo de la Escuela Garzart junto a sus alumnos.
    La tallerista Patricia Inclán de Lorenzo de la Escuela Garzart junto a sus alumnos. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La maestra Patricia expresó unas palabras a los presentes.
    La maestra Patricia expresó unas palabras a los presentes. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Los pequeños artistas al momento del corte del listón inaugural.
    Los pequeños artistas al momento del corte del listón inaugural. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Sofía Díaz Moreno e Isabella Díaz Velarde.
    Sofía Díaz Moreno e Isabella Díaz Velarde.
  • $!Bertha Alicia Peñúñuri Soto entre sus familiares.
    Bertha Alicia Peñúñuri Soto entre sus familiares.
  • $!Elisa entre sus padres, Edna Acuña y Hermes Villaseñor, y sus hermanos, Emiliano y Hermes.
    Elisa entre sus padres, Edna Acuña y Hermes Villaseñor, y sus hermanos, Emiliano y Hermes. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Ximena entre sus padres Celia Correa de Lizárraga y Poncho Lizárraga.
    Ximena entre sus padres Celia Correa de Lizárraga y Poncho Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La pequeña Nathalia junto a su hermano, Amado Guzmán Hays.
    La pequeña Nathalia junto a su hermano, Amado Guzmán Hays. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Nathalia junto a su papá Amado Sabas Guzmán Reynaud.
    Nathalia junto a su papá Amado Sabas Guzmán Reynaud. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Ana Cristina Vizcarra e Inés Manzano.
    Ana Cristina Vizcarra e Inés Manzano. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Luciana Saracco Cerrillo junto a su familia, Roberta Saracco, Bety Camacho, Roberto Saracco, Tania Cerrillo, Rosa María de Saracco, Octavio Saracco y Alma Almaguer.
    Luciana Saracco Cerrillo junto a su familia, Roberta Saracco, Bety Camacho, Roberto Saracco, Tania Cerrillo, Rosa María de Saracco, Octavio Saracco y Alma Almaguer. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Luis Arturo Díaz y Grimy Velarde de Díaz junto a su hija Isabella.
    Luis Arturo Díaz y Grimy Velarde de Díaz junto a su hija Isabella. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Paulina Sandoval de Díaz junto a su hijo, Patricio Díaz Sandoval.
    Paulina Sandoval de Díaz junto a su hijo, Patricio Díaz Sandoval. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Ana Carolina Torres Díaz y Carolina Díaz.
    Ana Carolina Torres Díaz y Carolina Díaz. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!María Paula entre sus padres, Ricardo Velarde y Natalia García de Velarde.
    María Paula entre sus padres, Ricardo Velarde y Natalia García de Velarde. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!María Fernanda Coppel, Julia Manzano, María José Torres y Diego Lizárraga Testas.
    María Fernanda Coppel, Julia Manzano, María José Torres y Diego Lizárraga Testas. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Grimy Velarde de Diaz, Celeste Ramírez de Velarde, Isabella Díaz Velarde, Ivette de Velarde y Alejandra de Hernández.
    Grimy Velarde de Diaz, Celeste Ramírez de Velarde, Isabella Díaz Velarde, Ivette de Velarde y Alejandra de Hernández. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La familia Díaz se tomó la fotografía del recuerdo.
    La familia Díaz se tomó la fotografía del recuerdo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La Galería Ángela Peralta lució llena.
    La Galería Ángela Peralta lució llena. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
