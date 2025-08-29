El arte infantil brilla en la Galería Ángela Peralta con ‘Entre pinceles y sueños’

La Galería Ángela Peralta se llenó de color, emoción y talento con la exposición “Entre pinceles y sueños”, una muestra colectiva protagonizada por alumnos de la tallerista Patricia Inclán de Lorenzo de la Escuela Garzart.

La exhibición reunió 40 obras creadas por 19 niños y dos adultos, que con gran dedicación y entusiasmo, plasmaron su visión del mundo a través del arte.

Durante la inauguración, el público pudo apreciar una amplia variedad de técnicas, óleo, carboncillo, acuarela, pastel y acrílico, entre otras, utilizadas con sorprendente habilidad y sensibilidad por los participantes.

Cada obra reflejó no solo el aprendizaje técnico adquirido en el taller, sino también la pasión, la imaginación y la libertad creativa de sus autores.

La exposición fue recibida con calidez y admiración por parte del público asistente, entre ellos, papás y familiares de los artistas, quienes con gran orgullo visualizaron lo realizado por sus hijos.

La exposición no solo es una muestra artística, sino también un testimonio del poder del arte para transformar y enriquecer la vida de quienes lo practican.