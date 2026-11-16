1) Para saber

El Papa invitó a los uruguayos a vivir la Fe con esperanza en medio de la secularización y la indiferencia religiosa. Alentó a los jóvenes a no temer al compromiso y casarse, a las familias a abrirse a la vida y a todos los cristianos a convertirse en testigos de la alegría del Evangelio.

“Cuando se pretende construir un mundo sin Dios, se corre el riesgo de dejar también al hombre sin lugar”, advirtió el Papa León XIV en su viaje pastoral a Sudamérica. Al llegar al Estadio Centenario en Uruguay fue recibido por una muchedumbre que gritaba: “Papa León, te queremos un montón”. Se estima que había unas 70 mil personas adentro, más 30 mil afuera.

2) Para pensar

En su encuentro con el mundo de la educación, el Papa León XIV invitó a dar un peculiar “paseo” por nuestros cinco sentidos, redescubriendo la belleza del Evangelio y nuestra magnífica humanidad.

Comenzó con la vista. Como dice el Salmo 8: “Cuando contemplo el cielo”. Una de las operaciones más sublimes de nuestros ojos es contemplar. Pero, ¿qué es contemplar? Contemplar es más que poner atención, es mirar con amor. Al descubrir en la creación que nos circunda una muestra del amor de Dios, le regresaremos nuestra mirada amorosa.

El segundo sentido es el tacto: De modo metafórico el mismo salmo le dice a Dios: «el cielo es obra de tus dedos». El hombre es el único ser que tiene dedos y manos que le permiten no solo trabajar, sino sobre todo, expresar su amor con caricias y abrazos. Jamás deberían producir violencia o la guerra, sino la paz. Evangelizar es suscitar que se experimente el abrazo amoroso de Dios.

El tercer sentido es el gusto: San Pedro lo precisa: «Han gustado qué bueno es el Señor» (1 P2,3). San Pablo invita a saborear «lo bueno, lo que agrada, lo perfecto» (Rm 12,2). Es gustar a Dios, su sabiduría. Una sabiduría que nos hace hermanos, nos hace santos.

El episodio en Betania nos recuerda el olfato: al ungir a Jesús, «la casa se llenó de la fragancia del perfume» (Jn 12,3). La persona, por su gran valor, desprende buen olor del Mesías, su fragancia. Por ello se le respeta. Sin caer en la paradoja, de que mientras se atribuye “inteligencia” a los sistemas computacionales, sin embargo no se reconoce su dignidad y se le juzga según su eficiencia con el riesgo de ser rechazadas.

Por último está el oído. Dice el Señor: «El que tenga oídos, que oiga» (Mt 13,9). Discernir lo que escuchamos marca la diferencia. Un interés por escuchar la verdad y seguirla libremente. Se puede escuchar a Dios al hacer obras por los demás; por eso, el que sabe escuchar reconoce al otro como un bien, no como una amenaza. Escuchar al Señor es un acto de sabiduría, de prudencia y de justicia.