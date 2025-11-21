Gente
De manteles largos

El Centro de Convenciones celebró su 16 aniversario con una misa de acción de gracias

La ceremonia religiosa fue oficiada por el Padre Rafael Tena en las propias instalaciones del Centro de Convenciones, donde colaboradores y directivos se reunieron para agradecer los logros alcanzados y renovar el compromiso con la comunidad.
Marisela González |
21/11/2025 15:12
El Centro de Convenciones conmemoró su aniversario número 16 con una misa de acción de gracias celebrada en sus instalaciones.

La ceremonia fue oficiada por el Padre Rafael Tena, quien invitó a los presentes a reflexionar sobre el valor del trabajo en comunidad, la perseverancia y la construcción de espacios que impulsen el desarrollo social y económico.

Durante la homilía, el sacerdote destacó la importancia de reconocer los frutos obtenidos a lo largo de estos 16 años, al tiempo que alentó a continuar trabajando con dedicación y armonía.

“Cada aniversario es una oportunidad para mirar atrás con gratitud y adelante con esperanza”, expresó.

Al acto asistieron directivos, colaboradores y representantes de distintas áreas del Centro de Convenciones, quienes manifestaron su satisfacción por formar parte de una institución que se ha consolidado como un punto de encuentro para eventos culturales, corporativos y comunitarios.

Al finalizar la misa, se realizó un breve convivio en el que los asistentes compartieron mensajes de felicitación y tuvieron la oportunidad de estrechar lazos de amistad y compañerismo.

  • $!El Padre Rafael Tena ofició la misa de aniversario del Centro de Convenciones.
    El Padre Rafael Tena ofició la misa de aniversario del Centro de Convenciones. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!José Alberto Ureña, Cristian Aguiar, Jorge Beltrán, Paulina Rodríguez, el Padre Rafael Tena, María Osuna, Daniel Cornejo, Salvador Reyes y Óscar Ramírez.
    José Alberto Ureña, Cristian Aguiar, Jorge Beltrán, Paulina Rodríguez, el Padre Rafael Tena, María Osuna, Daniel Cornejo, Salvador Reyes y Óscar Ramírez.
  • $!Victoria Quevedo, Lidia Gómez Llanos, Claudia Castañeda y Paulina Rodríguez.
    Victoria Quevedo, Lidia Gómez Llanos, Claudia Castañeda y Paulina Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El Padre Rafael Tena junto a María Osuna.
    El Padre Rafael Tena junto a María Osuna. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Daniel Robles, Daniel Robles Rendón y Óscar Ramírez.
    Daniel Robles, Daniel Robles Rendón y Óscar Ramírez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Nidia Lazcano y Yadira Sandoval.
    Nidia Lazcano y Yadira Sandoval. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Araceli Camberos, Valeria Ortega, Ángela González y Yolanda Huerta.
    Araceli Camberos, Valeria Ortega, Ángela González y Yolanda Huerta. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Daniel Cornejo y el Padre Rafael Tena.
    Daniel Cornejo y el Padre Rafael Tena. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Martha Patricia Sánchez y Francisco Grande.
    Martha Patricia Sánchez y Francisco Grande. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Colaboradores estuvieron presentes en la misa.
    Colaboradores estuvieron presentes en la misa. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
