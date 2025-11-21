El Centro de Convenciones celebró su 16 aniversario con una misa de acción de gracias

El Centro de Convenciones conmemoró su aniversario número 16 con una misa de acción de gracias celebrada en sus instalaciones.

La ceremonia fue oficiada por el Padre Rafael Tena, quien invitó a los presentes a reflexionar sobre el valor del trabajo en comunidad, la perseverancia y la construcción de espacios que impulsen el desarrollo social y económico.

Durante la homilía, el sacerdote destacó la importancia de reconocer los frutos obtenidos a lo largo de estos 16 años, al tiempo que alentó a continuar trabajando con dedicación y armonía.

“Cada aniversario es una oportunidad para mirar atrás con gratitud y adelante con esperanza”, expresó.

Al acto asistieron directivos, colaboradores y representantes de distintas áreas del Centro de Convenciones, quienes manifestaron su satisfacción por formar parte de una institución que se ha consolidado como un punto de encuentro para eventos culturales, corporativos y comunitarios.

Al finalizar la misa, se realizó un breve convivio en el que los asistentes compartieron mensajes de felicitación y tuvieron la oportunidad de estrechar lazos de amistad y compañerismo.