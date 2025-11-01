El Cid se llena de color y alegría con la tradicional noche de Halloween

El fraccionamiento El Cid se convirtió en escenario de una noche mágica, llena de color, risas y fantasía con la celebración del día de Halloween.

Decenas de niños recorrieron las calles del exclusivo residencial luciendo sus mejores disfraces para pedir dulces, mientras los vecinos decoraban sus casas con luces, telarañas, calabazas y figuras aterradoras.

Superhéroes, princesas, brujas y monstruos desfilaron por las calles entre risas y gritos de emoción al recibir sus golosinas.

Entre las paradas obligadas de la noche se encuentra la casa del cantante Julio Preciado, quien desde hace 28 años mantiene la tradición de abrir las puertas de su hogar para compartir dulces y alegría con los niños mazatlecos.

Con una sonrisa, el intérprete de música regional mexicana saluda a los visitantes y agradeció el cariño de la gente que año con año lo acompaña en esta colorida celebración.

El ambiente fue de completa fiesta entre música, disfraces creativos, fotografías y el inconfundible olor a dulces crearon una atmósfera familiar que ya forma parte de las costumbres más queridas en esta zona de Mazatlán.