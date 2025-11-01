Gente
El Cid se llena de color y alegría con la tradicional noche de Halloween

Decenas de familias se reunieron en el fraccionamiento El Cid para disfrutar del Halloween, una celebración que ya es tradición en Mazatlán
Marisela González |
01/11/2025 12:40
El fraccionamiento El Cid se convirtió en escenario de una noche mágica, llena de color, risas y fantasía con la celebración del día de Halloween.

Decenas de niños recorrieron las calles del exclusivo residencial luciendo sus mejores disfraces para pedir dulces, mientras los vecinos decoraban sus casas con luces, telarañas, calabazas y figuras aterradoras.

Superhéroes, princesas, brujas y monstruos desfilaron por las calles entre risas y gritos de emoción al recibir sus golosinas.

Entre las paradas obligadas de la noche se encuentra la casa del cantante Julio Preciado, quien desde hace 28 años mantiene la tradición de abrir las puertas de su hogar para compartir dulces y alegría con los niños mazatlecos.

Con una sonrisa, el intérprete de música regional mexicana saluda a los visitantes y agradeció el cariño de la gente que año con año lo acompaña en esta colorida celebración.

El ambiente fue de completa fiesta entre música, disfraces creativos, fotografías y el inconfundible olor a dulces crearon una atmósfera familiar que ya forma parte de las costumbres más queridas en esta zona de Mazatlán.

  • $!Bladimir Loaiza, Santiago Mercado, Fernando Mercado, Mateos Ríos y Nicolás Ríos.
    Bladimir Loaiza, Santiago Mercado, Fernando Mercado, Mateos Ríos y Nicolás Ríos. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Julio Preciado regala cada año dulces a los niños.
    Julio Preciado regala cada año dulces a los niños. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alía González, Alana de Cima y Roberta Kelly.
    Alía González, Alana de Cima y Roberta Kelly. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Valentina, Julián y Pedro Osuna.
    Valentina, Julián y Pedro Osuna. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María Álvarez, María Cristina Peña Rivas, Valentina Peña Ríos y Roque Ruelas.
    María Álvarez, María Cristina Peña Rivas, Valentina Peña Ríos y Roque Ruelas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Carmen Cerrillo, Tania Cerrillo, Frida Corbi y Lety Camacho de Cerrillo.
    Carmen Cerrillo, Tania Cerrillo, Frida Corbi y Lety Camacho de Cerrillo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Sofía Botello, Athziry Herrera, Liliane Ganceda, Renata Romero, Scarlett Moran, Carmina Torres, Ivanna Marín, Fabiana Díaz, Roberta Saracco y Susana Acosta.
    Sofía Botello, Athziry Herrera, Liliane Ganceda, Renata Romero, Scarlett Moran, Carmina Torres, Ivanna Marín, Fabiana Díaz, Roberta Saracco y Susana Acosta. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Renato Osuna, José Vázquez, Mariano Tostado, Joel Bouciéguez Ruisánchez y André Mandujano.
    Renato Osuna, José Vázquez, Mariano Tostado, Joel Bouciéguez Ruisánchez y André Mandujano. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Nasser Cháidez, Santiago Suárez, Carlos Chávez, Roco Benítez, Camila Tostado, Tabata López, Natalia Esparza, Paulina Lizárraga y Ana Paola Valerio. Al frente, Emilio Silva.
    Nasser Cháidez, Santiago Suárez, Carlos Chávez, Roco Benítez, Camila Tostado, Tabata López, Natalia Esparza, Paulina Lizárraga y Ana Paola Valerio. Al frente, Emilio Silva. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Andrea Piña y Alejandra Zataráin.
    Andrea Piña y Alejandra Zataráin. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!King Kong junto a Victoria Castro.
    King Kong junto a Victoria Castro. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Las niñas felices con los dulces que les entregó el cantante mazatleco Julio Preciado.
    Las niñas felices con los dulces que les entregó el cantante mazatleco Julio Preciado. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
