El Colegio Sinaloa a la vanguardia para formar a los futuros profesionistas

Que los alumnos sean capaces desarrollarse cognitiva y experimentalmente en la carrera de su interés, con todos los conocimientos teóricos, prácticos, habilidades, aptitudes y valores que lo harán un profesionista exitoso, es uno de los propósitos del Colegio Sinaloa. Por eso creó campos de formación profesional llevan a los estudiantes de preparatoria de la mano con asignaturas afines a las carreras que ellos quieran elegir una vez que egresen: Comunicación, Emprendimiento, Dibujo Arquitectónico y Laboratorista Clínico, cada una da a los jóvenes las herramientas teóricas y prácticas, encaminadas a la carrera que elegirán.

La Doctora Dulce Patricia Galindo Galarza al frente del grupo de estudiantes.

Katya Guadalupe Fernández Lozoya, química farmacobióloga, responsable del área clínica del Colegio Sinaloa desde hace 18 años, compartió que desde que inician la preparatoria, los estudiantes reciben orientación vocacional, se les hace tests que les ayuda a descubrir su potencial, sus habilidades y gustos. En la capacitación de Laboratorista Clínico analizan y procesan muestras clínicas y biológicas, se enfoca a cualquier carrera afín a las ciencias biológicas, como la medicina. “Tenemos laboratorios especializados que brindan al estudiante todas las herramientas necesarias para que puedan ser aceptados en una institución, pública o privada, y poder desarrollarse profesionalmente en una carrera universitaria”, apuntó.

“La capacitación de Laboratorista Clínico lleva al alumno de la mano desde el tronco común de las ciencias experimentales física, química y biología, aplicados a las ciencias biológicas y el área de la salud”. A partir de tercer semestre, los alumnos terminan su análisis vocacional y eligen la capacitación que más convenga a sus intereses. “El laboratorio cuenta con toda la infraestructura, no hay otra preparatoria con la infraestructura que tiene esta escuela en cuanto a laboratorio de esta capacitación del área de la salud, donde el alumno sale con un grado de técnico en las Ciencias Clínicas y Médicas”. Dar a los alumnos una capacitación en su área de interés, consideró, es de suma importancia, pues le ayuda a resolver una decisión de vida.

En la capacitación de Laboratorista Clínico analizan y procesan muestras clínicas y biológicas.

“En primer lugar va a aprender a valorar la parte humana, pues esta capacitación se caracteriza por ser muy humana porque trabajamos con humanos, además va con una seguridad porque adquiere las habilidades y se siente muy seguro ya que cuando egresa lleva mucho más conocimiento de los que van a empezar de cero que estudiaban en otra escuela”. Además de los conocimientos cognitivos, entre los aprendizajes esperados de los alumnos está el procesamiento y análisis de muestras, clasificación, manejo, manipulación de materiales, reactivos y equipo clínico, así como el manejo de residuos biológicos infecciosos, normas de bioética de desempeño y a nivel internacional los referentes de calidad de los laboratorios afines al área.

Vencer miedos y reafirmar la vocación Siete estudiantes del último año de preparatoria, han encontrado en la capacitación de Laboratorista Clínico la confianza y seguridad de lo que quieren estudiar. Han perdido miedos, descubierto talentos y ahora, a sus 17 años, saben a qué quieren dedicarse en la vida. Para Celia Camila Pérez Delgado la experiencia en esta capacitación ha sido muy buena, dice. “Me sirvió entrar a esta capacitación porque aunque ya tenía la idea de estudiar medicina, tenía mis dudas, y al entrar a Laboratorista Clínico me di cuenta de que sí es lo que me gusta, que quiero seguir en esto, conociendo más, y creo que es algo que me va a servir como bases en la escuela”.

La QFB Katya Guadalupe Fernández Lozoya, química farmacobióloga, responsable del área clínica del Colegio Sinaloa desde hace 18 años.

Invitó a los jóvenes que desean formarse en un área afín a la salud, a que se sumen. “Esta capacitación les va a dar las bases y de todos modos les va a servir porque vemos cosas generales de nuestro cuerpo y cosas que nos pueden servir en nuestro día a día”. Aarón Jesús Cháidez destacó que lo mejor que ha encontrado son los temas que estudian y las prácticas que tienen. “Aun y cuando esto no es lo que quiero centrarme en mi vida, saberlo me gusta y me interesa, una vez hicimos una práctica de sacar sangre y aun cuando fallé la primera vez, no me rendí, y después de unos seis o siete piquetes conseguí hacerlo, y esto es el objetivo, aprender”, asegura.

Los laboratorios especializados brindan al estudiante todas las herramientas necesarias para poder desarrollarse profesionalmente en una carrera universitaria.

“Y lo que más me gusta es eso, que podemos hacer prácticas, experimentos, capacitaciones y te deja algo que aunque no te especialices en ello te va a servir para toda la vida, pues tomas mucha experiencia y te vuelves más autónomo, investigas, te capacitas”. Melina Nicole Astorga Ramírez aseguró que estar ahí le ha ayudado a quitar el miedo de enfrentar situaciones “porque no estás acostumbrado a tener este tipo de experiencias, por ejemplo tratar a una persona”. “A mí me ayudó a madurar, siento que sí estaba centrada en que quería estudiar medicina, pero no conocía y esto hizo un efecto en mí, en saber que puedo hacer las cosas, me ayudó a tener más conocimientos, porque lo que aprendes en la escuela con la capacitación se va expandiendo, empiezas a buscar más páginas, libros y eso hace que se te facilite más la práctica, entré aquí y literalmente los primeros meses dije, ‘sí, quiero estudiar medicina’”. La vida cotidiana, considera, le crea más incógnitas y cada clase tiene cosas que le enseñan y que le hace preguntarse qué es eso y al informarse crea más conocimientos. “Y lo puedes practicar cotidianamente, por ejemplo cuando nos enseñan bacterias, aprendes cuáles deben estar en la comida, cuáles no y me parece muy importante porque no es algo que pienses en la vida diaria y ahora que conoces, lo aplicas”.

El Colegio Sinaloa ofrece campos de formación profesional llevan a los estudiantes de preparatoria de la mano con asignaturas afines a las carreras que quieran elegir.

Encontrar la pasión Daniela Ríos tenía altas expectativas de esta capacitación y todas se han cumplido. “Yo disfruto mucho las prácticas, en mi vida sí me va ayudar porque en estos últimos dos años, aún con la pandemia ha sido como una introducción a lo que voy a dedicarme en la universidad, en Medicina”. A Flor Elizabeth Landaverde Izábal esta capacitación le dio rumbo a su vida porque no sabía qué estudiar. “Estaba entre psicología y medicina, toda la vida le había sacado la vuelta a la medicina, me daba mucho miedo, pero con esta capacitación me di cuenta de que sí es lo que quiero hacer por toda mi vida, es mi pasión, me emociona mucho aprender cualquier tema que se relacione con el cuerpo, con las personas y cómo ayudarles a tener buena salud”, asegura. “Le tenía miedo porque tienes una vida entre tus manos, tenía pensado formar una familia, estudiar algo y cuando estudias medicina puedes hacerlo, pero es más difícil. Aquí encontré la pasión, todos los temas me han parecido increíbles, interesantes”. Emmanuel Almeda Guzmán también tenía miedo de la carrera de Medicina porque sabía que era “pesada”, pero al formarse en esta capacitación se probó a sí mismo que sí podía hacerlo. “Lo que he visto aquí me ha gustado mucho, las pruebas, los casos, me llenan de pasión, he aprendido mucho a ser autodidacta”. Jerry Robert Brewer Ibarra desde chico supo que quería ser médico cirujano, pero estaba en una escuela pública que no le daba la oportunidad de aprender como la tuvo en el Colegio Sinaloa.

A partir de tercer semestre, los alumnos terminan su análisis vocacional y eligen la capacitación que más convenga a sus intereses.