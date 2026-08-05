$!El Dr. José de Jesús Valencia compartirá las claves de “Cómo envejecer en plenitud” en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con la premisa de que la vejez no debe ser un proceso de deterioro pasivo, sino una etapa autodiseñada con dignidad y autonomía, el reconocido médico gerontólogo y tanatólogo Dr. José de Jesús Valencia Rodríguez, también conocido como “Pepe Valencia”, presentará en el puerto su monólogo y conferencia “Cómo envejecer en plenitud, sin morir en el intento”. La cita para este encuentro, que promete transformar la visión sobre los años dorados, es el próximo viernes 07 de agosto a las 10:00 horas en el Salón Arrecife del Hotel Olas Altas Inn.

El evento toma como eje central su obra literaria “Mi Vejez, un menú que yo debo elegir”, en la cual el especialista detalla 12 puntos fundamentales que toda persona debe ejercer para alcanzar una longevidad con calidad. El Dr. Valencia propone el concepto de “Gerontoprofilaxis”, una disciplina que invita a las personas, incluso desde edades tempranas, a prepararse y diseñar su propio futuro para llegar a la etapa final de la vida “viviendo vivos”. “Mi pretensión es que el asistente si es de edad mediana se prepare para su vejez y si es mayor de edad analice todo lo que implica el mejorar su calidad de vida y se dé a la tarea de realizarlo para mejorar su imagen de sí mismo, aumentando así su autoestima y lanzando a la basura todos esos edadismos que tanto perjudican su calidad de vida”, afirma el Dr. Valencia, quien cuenta con una trayectoria de 48 años atendiendo a personas mayores.

A través de este monólogo, el Dr. Valencia abordará temas que suelen evitarse en la conversación social, como la sexualidad en la vejez y el derecho a decidir sobre el final de la vida mediante la voluntad anticipada. Su objetivo es empoderar a la audiencia para que dejen de ver el envejecimiento como una enfermedad y lo asuman como una oportunidad para conquistar nuevos sueños y metas.

Sobre el Dr. Pepe Valencia

Originario de Guadalajara, el Dr. José de Jesús Valencia es médico cirujano con especialidad en gerontología certificada en Houston, Texas, y tanatología en San Diego Hospice. Es el fundador de la asociación “Sin Miedo a la Vida A.C.” y el creador del concepto FIL Personas Mayores (antes FIL’Abuelos), que durante 27 años ha fomentado la cultura y la escritura entre los adultos mayores en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Su labor ha sido reconocida con galardones como el premio Forjadores de México 2019 y el Platino 60 en 2023 por su incansable labor en la difusión de la cultura. Para él, el gesto más poderoso de geronto activismo es que los jóvenes vean a una persona mayor enseñando, realizando deportes o “viviendo vivos”.

“El ver al abuelo activo, trabajando, persiguiendo sueños y metas, considerando jugar con los nietos y tener actividades que comprendan ambas etapas se genera algo extraordinario que se llama el ejemplo”, dijo el Dr. Valencia. La invitación está abierta a todo el público, desde jóvenes interesados en planear su futuro hasta adultos mayores que deseen retomar el protagonismo de sus vidas, recordando que, como dice el doctor, “cuando un ser humano tiene metas y tiene autonomía, es un ser humano feliz”.

El evento

Monólogo/Conferencia “Cómo envejecer en plenitud, sin morir en el intento”, del Dr. José de Jesús Valencia Rodríguez.

Fecha y hora

Viernes 07 de agosto a las 10:00 horas.

Lugar