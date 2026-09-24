$!El Festival Rendez Vous de la Belleza regresa a Cimaco con las tendencias en maquillaje y fragancias de otoño-invierno

El Festival Rendez Vous “Rock your Beauty” reúne lo mejor de marcas de prestigio internacional con las novedades de temporada, ideales para el clima porteño. En cosméticos, se podrán encontrar productos espectaculares para quienes busquen un look duradero; de perfumería, fragancias de calidad para irradiar frescura; y de skincare, tratamientos faciales para renovar tu imagen. Además, los asistentes podrán disfrutar de promociones y lanzamientos exclusivos.

El evento marca el inicio de la temporada otoño-invierno en la tienda departamental, que se llenó de aromas, colores y texturas brillantes para darle la bienvenida a este festival que ya es una tradición.

Con una propuesta audaz caracterizada por colores intensos y enérgicos, llega la nueva edición del Festival Rendez Vous de belleza de Cimaco, con la temática de “Rock your Beauty”. En la sucursal de Mazatlán, el festival arranca este 25 de septiembre y se extenderá hasta el 12 de octubre.

Durante el evento de presentación, Denisse Rodríguez, supervisora de piso, mencionó que este es un evento realizado para consentir a sus clientes con las mejores marcas.

“El festival de la belleza no solamente es un festival de promociones, queremos que nuestros clientes se sientan consentidos y que vengan y busquen su fragancia y su maquillaje con las mejores expertas y las mejores marcas”, dijo Rodríguez.

Asimismo, Itzel Vilchis, encargada del departamento de perfumería, anunció que Cimaco llevará a cabo diversas pláticas y talleres con expertos de belleza y cuidado personal, cuyas agendas se encontrarán en las redes sociales de Cimaco.

Por si fuera poco, los clientes podrán acceder a promociones exclusivas: en compras de al menos 6 mil pesos, se podrán llevar de regalo un cofre organizador de cosméticos, y en compras mínimas de 3 mil 500 pesos, se podrán llevar un set de cosmetiqueras.

También se contará con descuentos en diversas marcas, como Seasons, que se especializa en skincare natural, y cuyos productos se encontrarán con un 30% de descuento del 24 al 28 de septiembre.

Cabe destacar que, a partir del 1 de octubre, los clientes podrán comprar y liquidar hasta febrero en el departamento de perfumería.

Para finalizar el evento de presentación, se reconoció a los colaboradores con las mejores ventas. El primer lugar lo obtuvo Cristian Steven Zazueta, el segundo Gabriela Melendez y el tercero Karina Vazquez.