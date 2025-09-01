‘El mundo a través de mis ojos’, talento sin barreras en la exposición del CRIT Sinaloa

Con el objetivo de visibilizar el talento, la sensibilidad y la forma única en que niñas, niños y jóvenes con discapacidad y autismo perciben su entorno, se inauguró la exposición fotográfica “El mundo a través de mis ojos”.

La inauguración se celebró en la Galería Rubio del Teatro Ángela Peralta.

La muestra reúne una serie de fotografías capturadas por pacientes del centro, quienes, a través del lente de una cámara, plasmaron emociones, paisajes, momentos y detalles cotidianos desde su perspectiva particular.

La exposición no solo resalta la creatividad de los participantes, sino también el valor del arte como medio para fortalecer la autoestima, la comunicación y la inclusión social.

Durante la inauguración estuvieron presentes familiares, terapeutas, autoridades del CRIT y miembros de la comunidad, quienes acompañaron a los jóvenes fotógrafos en este significativo momento.

El evento busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de crear espacios donde todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan compartir su voz y su visión del mundo.