‘El mundo a través de mis ojos’, talento sin barreras en la exposición del CRIT Sinaloa

Niñas, niños y jóvenes con discapacidad y autismo comparten su visión única del mundo a través de una emotiva muestra fotográfica donde se destaca el arte como herramienta de inclusión, expresión y sensibilidad social.
Marisela González |
01/09/2025 10:47
Con el objetivo de visibilizar el talento, la sensibilidad y la forma única en que niñas, niños y jóvenes con discapacidad y autismo perciben su entorno, se inauguró la exposición fotográfica “El mundo a través de mis ojos”.

La inauguración se celebró en la Galería Rubio del Teatro Ángela Peralta.

La muestra reúne una serie de fotografías capturadas por pacientes del centro, quienes, a través del lente de una cámara, plasmaron emociones, paisajes, momentos y detalles cotidianos desde su perspectiva particular.

La exposición no solo resalta la creatividad de los participantes, sino también el valor del arte como medio para fortalecer la autoestima, la comunicación y la inclusión social.

Durante la inauguración estuvieron presentes familiares, terapeutas, autoridades del CRIT y miembros de la comunidad, quienes acompañaron a los jóvenes fotógrafos en este significativo momento.

El evento busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de crear espacios donde todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan compartir su voz y su visión del mundo.

  • $!Nancy Estrada junto a su hijo Eduardo Quiñones Estrada.
    Nancy Estrada junto a su hijo Eduardo Quiñones Estrada. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Mariana Torreblanca y Sofía Quintana Torreblanca.
    Mariana Torreblanca y Sofía Quintana Torreblanca. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Mateo y Andrés entre sus padres Cuauhtémoc Gaxiola y Ana Griselda López.
    Mateo y Andrés entre sus padres Cuauhtémoc Gaxiola y Ana Griselda López. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Julieta Acosta, Ángel Ricardo Osuna y Dulce Yulissa Osuna.
    Julieta Acosta, Ángel Ricardo Osuna y Dulce Yulissa Osuna. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Clara Asunción Morales, Ángel Mateo Ortiz, Fernanda Guadalupe Vázquez y Jesús Ricardo Vázquez.
    Clara Asunción Morales, Ángel Mateo Ortiz, Fernanda Guadalupe Vázquez y Jesús Ricardo Vázquez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Esaú Leyva Alarcón, Miguel Leyva Juárez y Dulce Victoria Juárez Camacho.
    Esaú Leyva Alarcón, Miguel Leyva Juárez y Dulce Victoria Juárez Camacho. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Stephany Sesteaga, Ronaldo Viera, Zinedine Viera, Vanessa Arias, Ayelen Rangel, Yulissa Osuna, Vianey Hernández, Edson Hernández, Gema Triana, Daniela Ruíz, Caro Paredes, Kathia Olivo y Sol Pineda.
    Stephany Sesteaga, Ronaldo Viera, Zinedine Viera, Vanessa Arias, Ayelen Rangel, Yulissa Osuna, Vianey Hernández, Edson Hernández, Gema Triana, Daniela Ruíz, Caro Paredes, Kathia Olivo y Sol Pineda. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!La Galería Rubio del Teatro Ángela Peralta lució llena.
    La Galería Rubio del Teatro Ángela Peralta lució llena. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Muy contentos mostraron sus fotografías los artistas.
    Muy contentos mostraron sus fotografías los artistas. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
