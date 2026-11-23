1) Para saber

“La ciencia sin conciencia arruina la vida de todos”, afirmó el Papa León XIV en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo, Perú. Recordó el Papa que cuando fue Gran Canciller de la Universidad comprendió que la autoridad es servicio, que el gobierno es escucha y que la educación es un noble acto de esperanza. Comentó el Papa que santo Toribio de Mogrovejo era un célebre jurista y Arzobispo de Lima, que hizo de su propia vida una cátedra de sabiduría, caridad y justicia. Supo conciliar la fe con la ciencia. Pues la universidad ha de ser “una comunidad viva donde la búsqueda de la verdad se convierte en un acto de amor y de servicio a la gran familia humana”, y así formar mujeres y hombres sabios, honestos y maduros.

2) Para pensar

¿Quién es Santo Toribio de Mogrovejo? Nació en Corona de Castilla, 1538 y murió en el virreinato del Perú en 1606. Fue sacerdote, y el papa Gregorio XIII lo nombró arzobispo de Lima, a petición del rey Felipe II. Partió de Castilla al Perú en compañía de su hermana, Grimanesa, su cuñado y tres sobrinos en 1580. Toribio empezó a erradicar todos los vicios, abusos y escándalos. Ello le atrajeron muchas persecuciones y atroces calumnias. Sin embargo, prefirió callar y decía: «Al único que es necesario siempre tener contento es a Nuestro Señor». Toribio se destacó por su fuerza de trabajo: Desde muy de madrugada ya estaba levantado; hizo construir caminos, escuelas, varias capillas, hospitales, conventos y fundó el primer Seminario americano en Lima. Repetía frecuentemente: «Nuestro gran tesoro es el momento presente. Tenemos que aprovecharlo para ganarnos con él la vida eterna... No es nuestro el tiempo. El tiempo es de Dios». Era muy generoso: Un día al regalarle sus camisas a un necesitado le dijo: «Váyase rápido, no sea que llegue mi hermana y no permita que Ud. se lleve la ropa que tengo para cambiarme». Visitó los poblados, en que la mayor parte del recorrido lo hizo generalmente a pie, indefenso y a veces solo; expuesto a las inclemencias del clima, desiertos, animales salvajes, fiebres y tribus de indígenas hostiles. En sus visitas, bautizó y confirmó a cerca de medio millón de personas, entre ellas a Santa Rosa de Lima, San Francisco Solano, San Juan Macías y San Martín de Porres. En una visita pastoral, los pobladores se quejaron de falta de agua y de un manantial con agua venenosa. Después de la Misa, golpeó una piedra con su báculo y brotó agua limpia que hasta hoy abastece. El sitio se conoce como “El Milagro”.

3) Para vivir

En los tiempos complejos de cambios culturales la educación ha de cuidar que la inteligencia sirva a la verdad y no busque su propia utilidad. Y ante todo, sirva a la Verdad con mayúscula, que es Cristo. Así, la universidad dialogará con humildad, buscando siempre el bien común y reduciendo distancias sociales, afirmó el Papa. Santo Toribio, en su época, cuando algunos pueblos eran explotados, defendió con vehemencia evangélica su dignidad humana. Aprendió las lenguas de las personas a las que servía y les escribió un catecismo, que fue uno de los primeros de América en lenguas nativas. Un ejemplo a seguir.

“La ciencia sin conciencia arruina la vida de todos”, afirmó el Papa León XIV en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo, Perú. Recordó el Papa que cuando fue Gran Canciller de la Universidad comprendió que la autoridad es servicio, que el gobierno es escucha y que la educación es un noble acto de esperanza.