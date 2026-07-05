El vuelo de los ‘Nómadas’, una noche de profunda emoción en la graduación de la Generación 24 de la EPDM

La generación 24 de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán se despidió de sus aulas para iniciar formalmente su camino en los escenarios profesionales, con la espectacular y conmovedora función de danza contemporánea titulaba “Nómadas”.

En el Teatro Ángela Peralta, la última función fue una velada de lágrimas, ovaciones de pie y abrazos apretados, donde el concepto de migrar, cargar la casa en la mochila y habitar el cuerpo con honestidad cobró pleno sentido.

Por primera vez en la historia de la EPDM, la entrega de diplomas estuvo marcada por un logro sin precedentes: la generación completa obtuvo mención honorífica por su excelencia académica y destacada trayectoria, al registrar promedios sobresalientes de 9.8, 9.7 y 9.6.

Los 11 nuevos profesionales de la danza contemporánea que conforman la talentosa generación 24 que recibieron sus diplomas al concluir su formación en la EPDM son: Nathali Aragón Castro y Andrés Felipe de los Ríos Valens, ambos de Cali, Colombia; Valentina Martín Triana (Bogotá, Colombia); Rafaela Negrete Ordoñez (Bucaramanga, Colombia), Renata Michelle Candelas Medellín Kevin y Daniel Cabrera Trujillo, de Zacatecas; Ángel David Romero Flores y Tania Lucía Morales Martinelli, ambos de la Ciudad de México; Ariana Anaid Lozano Rodríguez (Salamanca), Paúl Ikal Rojas González (Guanajuato) y Karla Citlaly Solano Villagómez (Cortázar), reconocida con mención honorífica especial por su extraordinaria sensibilidad y entrega como residente durante el periodo 2024-2026.

La noche cobró una dimensión aún más humana al reconocer el sacrificio de las familias que tejieron la red de apoyo para estos jóvenes “nómadas”, provenientes de distintas ciudades de México y de Colombia.

Segundos después de recibir su diploma, la bailarina colombiana Nathali Aragón se hincó en el escenario y lloró de emoción ante la sorpresiva presencia de su padre, Rafael Aragón Arroyo, quien viajó desde Cali, Colombia para acompañarla en este momento tan especial.