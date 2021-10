‘El yoga ayuda a depurar toxinas que dañen el cuerpo’: Karina Bárcena

Karina Bárcena siempre se ha distinguido por trabajar de la mano con Grupo Editorial Noroeste y, en esta ocasión, no será la excepción, al participar en el evento Tócate para que no te toque.

El yoga, señaló, ayuda a mantener el cuerpo relajado y fuerte, lo que ayuda a fortalecerlo y a que resista los tratamientos que le puedan hacer.

“Es increíble cómo el cuerpo mimetiza todo lo que no expresamos, muchas personas no lo alcanzan a captar de esta manera, que la tristeza, la irá, el enojo, la frustración, todo se acumula en nuestro cuerpo, entonces cuando hacemos la práctica de yoga y le damos pie a todo eso y de soltar una lagrimita, simplemente me siento triste, me siento acongojada, me siento frustrada y dejamos que eso se exprese en una postura de yoga, y después de cuando soltamos la postura nos sentimos liberadas y sacamos todo eso, eso nos ayuda a mantener nuestro cuerpo totalmente sano y es increíblemente importante de que de verdad podamos integrar estos tres aspectos, el físico, mental y espiritual, no por nada la ONU ha decretado el yoga como patrimonio de la humanidad, es decir, es como una disciplina que India aportó para el mundo”.

Informó que cada vez más los médicos están recomendando practicar esta disciplina.

“Incluso, personas que ya tuvieron esa enfermedad y que desgraciadamente perdieron uno de sus senos, también esas personas pueden practicar yoga, evidentemente de manera mucho más gentil, no levantando tanto los brazos, porque los músculos se acortan, los ganglios se vieron afectados, pero sí lo pueden realizar, sí pueden hacer la práctica de yoga adaptada, esa es otra de las peculiaridades que nosotros podemos siempre adaptar la práctica a nuestro cuerpo”.

El oxigenar el cuerpo a través de esta disciplina ayuda a mantener sano.