Elevan una oración por los socorristas

Con una misa dedicada a quienes forman parte de Cruz Roja Mazatlán, socorristas, voluntarios, familiares y representantes de la institución conmemoraron el Día del Socorrista.

La celebración religiosa se llevó a cabo en la Parroquia San Carlos Borromeo, donde los asistentes se reunieron para agradecer por la labor de servicio que realizan los socorristas y pedir por su bienestar durante las jornadas de atención a la comunidad.

Durante la ceremonia se elevaron oraciones por los elementos de Cruz Roja que diariamente acuden al llamado de auxilio y brindan atención a quienes lo necesitan.

Familiares, compañeros y voluntarios acompañaron a los socorristas en esta celebración, compartiendo un momento de fe y reflexión en torno a la labor que realizan.

La misa fue también un espacio para reconocer, desde la fe, el compromiso y espíritu de servicio que distinguen a quienes forman parte de Cruz Roja Mazatlán.