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De conmemoración

Elevan una oración por los socorristas

Integrantes de Cruz Roja Mazatlán se reúnen en la Parroquia San Carlos Borromeo para celebrar una misa con motivo del Día del Socorrista
Marisela González |
08/08/2026 14:25
08/08/2026 14:25

Con una misa dedicada a quienes forman parte de Cruz Roja Mazatlán, socorristas, voluntarios, familiares y representantes de la institución conmemoraron el Día del Socorrista.

La celebración religiosa se llevó a cabo en la Parroquia San Carlos Borromeo, donde los asistentes se reunieron para agradecer por la labor de servicio que realizan los socorristas y pedir por su bienestar durante las jornadas de atención a la comunidad.

Durante la ceremonia se elevaron oraciones por los elementos de Cruz Roja que diariamente acuden al llamado de auxilio y brindan atención a quienes lo necesitan.

Familiares, compañeros y voluntarios acompañaron a los socorristas en esta celebración, compartiendo un momento de fe y reflexión en torno a la labor que realizan.

La misa fue también un espacio para reconocer, desde la fe, el compromiso y espíritu de servicio que distinguen a quienes forman parte de Cruz Roja Mazatlán.

  • $!Isabel Arci, Wendy Hardouin y Rocío Sánchez.
    Isabel Arci, Wendy Hardouin y Rocío Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Gaby Cabrera, Martha Emma Gómez y Yolanda Gómez.
    Gaby Cabrera, Martha Emma Gómez y Yolanda Gómez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Laura Delia Hernández y Laura Gavica.
    Laura Delia Hernández y Laura Gavica. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Griselda Ríos, Lupita Camacho, Martha Emma Gómez y Sonia Velarde.
    Griselda Ríos, Lupita Camacho, Martha Emma Gómez y Sonia Velarde. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Érick Quintero y César Osvaldo Gurrola.
    Érick Quintero y César Osvaldo Gurrola. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María Vazquez, Hanna Covarrubias y Lupita Rasgado.
    María Vazquez, Hanna Covarrubias y Lupita Rasgado. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Leonardo Valdez, Fernanda Velazco, Jordana Ávila y Juan Barrón.
    Leonardo Valdez, Fernanda Velazco, Jordana Ávila y Juan Barrón. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Sebastián Calderón, Cristian Soíis, José Carrasco y Rafael Pérez.
    Sebastián Calderón, Cristian Soíis, José Carrasco y Rafael Pérez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Socorristas de Cruz Roja Mazatlán participaron en la misa con motivo de su día, aquí se toman la fotografía del recuerdo.
    Socorristas de Cruz Roja Mazatlán participaron en la misa con motivo de su día, aquí se toman la fotografía del recuerdo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Los asistentes escucharon con mucha atención el mensaje del sacedorte.
    Los asistentes escucharon con mucha atención el mensaje del sacedorte. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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