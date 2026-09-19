Eligen a Camila Osuna como Reina del Comercio 2026

Camila Osuna Lizárraga llevará este año el título de Reina del Comercio 2026 de la Expo Feria Canaco Mazatlán 2026.

Osuna Lizárraga es una de las cinco jóvenes que fueron elegidas para representar la edición número 41 de esta celebración.

Su nombramiento se dio a conocer durante la presentación de la Expo Feria Canaco 2026, donde también fueron anunciadas Mía Lilibeth Valle Jiménez, como Reina de la Expo Feria; Ilian Osuna, como Reina del Turismo; Kelly Castillo Lizárraga, como Reina Infantil 2026 y Bella Luna Torres, como Reina Infantil de la Expo Feria Canaco 2026.

De acuerdo con Francis Cázares Olivares, presidenta de Canaco Servytur Mazatlán, la elección de las soberanas se realizó mediante una selección interna del comité organizador.

“Hubo una selección interna del Comité organizador, donde fueron electas las nuevas reinas. La coronación e imposición de bandas se realizará tentativamente el tercer viernes de la feria”, explicó.

Para Camila Osuna Lizárraga, la distinción la convierte en una de las figuras que acompañarán las actividades de la Expo Feria Canaco durante esta edición, que se realizará del 12 de noviembre al 6 de diciembre en el estacionamiento de Sam’s Club, ubicado en el Fraccionamiento Alameda.

La celebración llegará a sus 41 años con una propuesta que combina entretenimiento, gastronomía y promoción comercial.

De acuerdo con lo anunciado por Canaco, el recinto contará con 21 juegos mecánicos, área gastronómica, espacios comerciales y actividades para las familias.

La cartelera musical contempla presentaciones de La Promesa, Grupo Punto Final, Grupo La Renta, Sonora Dinamita, Mandrake, Nico Flores, DJ Memo Aguirre y Los Cadetes Internacionales, entre el 13 de noviembre y el 5 de diciembre.

El acceso tendrá un costo de 150 pesos mediante una pulsera, que permitirá utilizar los juegos mecánicos. Para la jornada inaugural se contempla una promoción de 2x1, mientras que los martes y miércoles habrá una promoción de tres entradas por el precio de dos.

La Canaco Mazatlán tiene como meta superar los 100 mil visitantes durante las poco más de tres semanas de actividades, además de ofrecer un espacio para que comerciantes y empresas locales promocionen sus productos y servicios.

Con la elección de sus nuevas soberanas, entre ellas a Camila Osuna Lizárraga como Reina del Comercio, la Expo Feria Canaco comienza así el camino rumbo a su edición 41, que buscará reunir nuevamente a las familias mazatlecas alrededor de sus actividades comerciales y de entretenimiento.