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Élmer Mendoza celebra premio con clubes de lectura

El escritor sinaloense Élmer Mendoza se reunió en Culiacán con integrantes de clubes de lectura para celebrar el premio Excelencia en Letras de Humanidad 2026. Los lectores reconocieron su labor en el fomento de este hábito
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
10/11/2026 08:14
10/11/2026 08:14

El escritor Élmer Mendoza celebró en Culiacán su premio Excelencia en Letras de Humanidad 2026 con clubes de lectura el viernes 6 de noviembre. Integrantes reconocieron el impulso del autor para fomentar el hábito lector y la conformación de estas agrupaciones en Sinaloa.

Durante la reunión, las lectoras destacaron la labor de Mendoza en la promoción de la lectura y la formación de clubes en varios municipios, según indicaron. Resaltaron particularmente la fundación del Club de Lectura “Efecto tequila”, que agrupa a otras asociaciones locales y ha sido clave en su desarrollo.

El premio Excelencia en Letras de Humanidad 2026 fue otorgado a Élmer Mendoza por la Cámara de Diputados y el Instituto Cervantes. Este importante galardón reconoce su trayectoria literaria y su aporte significativo al ámbito humanístico, consolidándolo como una figura relevante en la literatura contemporánea mexicana.

Mendoza, miembro distinguido de El Colegio de Sinaloa, ha sido un promotor constante del fomento a la lectura. Su compromiso se ha manifestado no solo a través de su obra narrativa, sino también mediante la interacción directa con la comunidad lectora, inspirando la creación y consolidación de espacios para el diálogo literario.

El Club de Lectura “Efecto tequila” es un ejemplo palpable de esta iniciativa. Sus encuentros mensuales permiten a los participantes entablar un diálogo directo con los creadores de los libros. Esta experiencia enriquece la comprensión de las obras y extiende el horizonte de lecturas a diversos géneros, corrientes literarias y autores contemporáneos.

A través de estas sesiones, los clubes han tenido la oportunidad de analizar y discutir las obras de destacados escritores. La lista incluye a Mónica Lavín, Eduardo Antonio Parra, David Toscana, Ana Clavel, Mónica Castellanos, Antonio Ramos Revillas, Sergio Ramírez, Martín Solares y Suzette Celaya, entre otros talentos literarios.

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