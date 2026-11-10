Élmer Mendoza celebra premio con clubes de lectura

El escritor Élmer Mendoza celebró en Culiacán su premio Excelencia en Letras de Humanidad 2026 con clubes de lectura el viernes 6 de noviembre. Integrantes reconocieron el impulso del autor para fomentar el hábito lector y la conformación de estas agrupaciones en Sinaloa.

Durante la reunión, las lectoras destacaron la labor de Mendoza en la promoción de la lectura y la formación de clubes en varios municipios, según indicaron. Resaltaron particularmente la fundación del Club de Lectura “Efecto tequila”, que agrupa a otras asociaciones locales y ha sido clave en su desarrollo.

El premio Excelencia en Letras de Humanidad 2026 fue otorgado a Élmer Mendoza por la Cámara de Diputados y el Instituto Cervantes. Este importante galardón reconoce su trayectoria literaria y su aporte significativo al ámbito humanístico, consolidándolo como una figura relevante en la literatura contemporánea mexicana.

Mendoza, miembro distinguido de El Colegio de Sinaloa, ha sido un promotor constante del fomento a la lectura. Su compromiso se ha manifestado no solo a través de su obra narrativa, sino también mediante la interacción directa con la comunidad lectora, inspirando la creación y consolidación de espacios para el diálogo literario.

El Club de Lectura “Efecto tequila” es un ejemplo palpable de esta iniciativa. Sus encuentros mensuales permiten a los participantes entablar un diálogo directo con los creadores de los libros. Esta experiencia enriquece la comprensión de las obras y extiende el horizonte de lecturas a diversos géneros, corrientes literarias y autores contemporáneos.

A través de estas sesiones, los clubes han tenido la oportunidad de analizar y discutir las obras de destacados escritores. La lista incluye a Mónica Lavín, Eduardo Antonio Parra, David Toscana, Ana Clavel, Mónica Castellanos, Antonio Ramos Revillas, Sergio Ramírez, Martín Solares y Suzette Celaya, entre otros talentos literarios.