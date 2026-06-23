Emotiva respuesta del público a ‘De cenizas y trenzas’ en Mazatlán

Entre música, recuerdos, simbolismos y una cercana interacción con los asistentes, la actriz, dramaturga y directora mazatleca Valeria Humbert presentó la obra “De cenizas y trenzas”, en el Teatro Universitario de la UAS.

La propuesta escénica, escrita, dirigida y protagonizada por la artista sinaloense, llevó al público por un recorrido que entrelaza la memoria familiar, la herencia femenina y las ausencias, a través de elementos del teatro documental, el performance y el ritual.

Durante la función, Humbert incorporó corridos revolucionarios, proyecciones audiovisuales y momentos de convivencia con los asistentes, quienes respondieron con atención y emotividad a una puesta en escena que también aborda temas como el territorio, la maternidad y la resiliencia.

Al finalizar, la creadora agradeció la presencia del público que acudió al estreno de esta obra, resultado de un proceso creativo e investigación desarrollado durante varios años.