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Teatro

Emotiva respuesta del público a ‘De cenizas y trenzas’ en Mazatlán

La puesta en escena de Valeria Humbert reunió a decenas de asistentes en el Teatro Universitario de la UAS, donde compartió una reflexión sobre la memoria, el duelo y la resistencia
Marisela González |
23/06/2026 13:53
23/06/2026 13:53

Entre música, recuerdos, simbolismos y una cercana interacción con los asistentes, la actriz, dramaturga y directora mazatleca Valeria Humbert presentó la obra “De cenizas y trenzas”, en el Teatro Universitario de la UAS.

La propuesta escénica, escrita, dirigida y protagonizada por la artista sinaloense, llevó al público por un recorrido que entrelaza la memoria familiar, la herencia femenina y las ausencias, a través de elementos del teatro documental, el performance y el ritual.

Durante la función, Humbert incorporó corridos revolucionarios, proyecciones audiovisuales y momentos de convivencia con los asistentes, quienes respondieron con atención y emotividad a una puesta en escena que también aborda temas como el territorio, la maternidad y la resiliencia.

Al finalizar, la creadora agradeció la presencia del público que acudió al estreno de esta obra, resultado de un proceso creativo e investigación desarrollado durante varios años.

  • $!Valeria Humbert presentó la obra De cenizas y trenzas ante un público que siguió de cerca cada momento de la puesta en escena.
    Valeria Humbert presentó la obra De cenizas y trenzas ante un público que siguió de cerca cada momento de la puesta en escena. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Johnny Millán y Víctor Páez.
    Johnny Millán y Víctor Páez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Roxana Ibarra, Dulce Camila Ibarra, Paola Ramírez y Rosina Ibarra.
    Roxana Ibarra, Dulce Camila Ibarra, Paola Ramírez y Rosina Ibarra. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Raúl Galindo y Catalina Domínguez.
    Raúl Galindo y Catalina Domínguez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Jorge González y Verónica Lizárraga.
    Jorge González y Verónica Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Familia Cruz Rosales.
    Familia Cruz Rosales. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Eduardo Salazar, Mayte Camacho, Mafer Somera, Evelin Osuna, Sebastián Palacios y Ángel Durán.
    Eduardo Salazar, Mayte Camacho, Mafer Somera, Evelin Osuna, Sebastián Palacios y Ángel Durán. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Ana Tamez y Dunelí Bastidas.
    Ana Tamez y Dunelí Bastidas. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Socorro Chavarin y María de Jesús Echevarria.
    Socorro Chavarin y María de Jesús Echevarria. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Alma Mireya Fuentes y Paola Sánchez.
    Alma Mireya Fuentes y Paola Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Martha e Ingrid Valdez.
    Martha e Ingrid Valdez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Patricia Veytia, Karla Veytia, Ana Mayorquín y Ana Laris,
    Patricia Veytia, Karla Veytia, Ana Mayorquín y Ana Laris, ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Alejandra Quintanilla y Félix Mascareño.
    Alejandra Quintanilla y Félix Mascareño. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Natalia y Juan Tunaal.
    Natalia y Juan Tunaal. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!La actriz, dramaturga y directora mazatleca compartió con los asistentes un montaje que aborda la memoria, el duelo y la resistencia.
    La actriz, dramaturga y directora mazatleca compartió con los asistentes un montaje que aborda la memoria, el duelo y la resistencia. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!El Teatro Universitario de la UAS fue sede de esta propuesta que fusiona teatro documental y performance.
    El Teatro Universitario de la UAS fue sede de esta propuesta que fusiona teatro documental y performance. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
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