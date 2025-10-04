Emotiva velada literaria en la presentación del nuevo libro de Arturo Santamaría

En un ambiente cálido y rodeado de afectos, el escritor y académico Arturo Santamaría presentó su más reciente libro “Si hablas con Dios... pregúntale si yo te he dejado de amar”.

El evento se llevó a cabo en Casa Haas, ante un público que incluyó familiares, amigos, colegas del ámbito académico y cultural, así como lectores fieles que han seguido de cerca su trayectoria.

Durante la presentación, Santamaría compartió algunas reflexiones sobre el proceso creativo detrás del libro, una obra que combina la narrativa íntima con profundas preguntas existenciales.

El evento contó con la participación de los escritores Leonor Ramírez y Gildardo Izaguirre, quienes conversaron con el autor sobre el trasfondo de la obra, su proceso creativo y el mensaje que busca transmitir al lector.

Ambos acompañantes destacaron la sensibilidad con la que Santamaría aborda los temas del amor, la pérdida y la espiritualidad.

La tercera novela del autor surge como una narración novelada de la vida de sus padres, Mauricio Santamaría y “Conchita” Gómez, quienes vivieron casi un siglo de historia personal y nacional.

Al finalizar, Arturo Santamaría firmó ejemplares y agradeció el cariño de los presentes.