Emotiva velada literaria en la presentación del nuevo libro de Arturo Santamaría

Con amigos, colegas y lectores reunidos, el escritor y académico Arturo Santamaría presentó su más reciente obra ‘Si hablas con Dios... pregúntale si yo te he dejado de amar’, en Casa Haas
Marisela González |
04/10/2025 08:03
En un ambiente cálido y rodeado de afectos, el escritor y académico Arturo Santamaría presentó su más reciente libro “Si hablas con Dios... pregúntale si yo te he dejado de amar”.

El evento se llevó a cabo en Casa Haas, ante un público que incluyó familiares, amigos, colegas del ámbito académico y cultural, así como lectores fieles que han seguido de cerca su trayectoria.

Durante la presentación, Santamaría compartió algunas reflexiones sobre el proceso creativo detrás del libro, una obra que combina la narrativa íntima con profundas preguntas existenciales.

El evento contó con la participación de los escritores Leonor Ramírez y Gildardo Izaguirre, quienes conversaron con el autor sobre el trasfondo de la obra, su proceso creativo y el mensaje que busca transmitir al lector.

Ambos acompañantes destacaron la sensibilidad con la que Santamaría aborda los temas del amor, la pérdida y la espiritualidad.

La tercera novela del autor surge como una narración novelada de la vida de sus padres, Mauricio Santamaría y “Conchita” Gómez, quienes vivieron casi un siglo de historia personal y nacional.

Al finalizar, Arturo Santamaría firmó ejemplares y agradeció el cariño de los presentes.

  • $!Francisco junto a sus padres Sandra Luz López de Santamaría y Arturo Santamaría Gómez.
    Francisco junto a sus padres Sandra Luz López de Santamaría y Arturo Santamaría Gómez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Leonor Ramírez y Gildardo Izaguirre acompañaron al escritor en la velada.
    Leonor Ramírez y Gildardo Izaguirre acompañaron al escritor en la velada. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Enrique Vega Ayala, José Manuel Jiménez Morales y Arturo Santamaría Gómez.
    Enrique Vega Ayala, José Manuel Jiménez Morales y Arturo Santamaría Gómez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Mary de Ramírez y Leonor Ramírez.
    Mary de Ramírez y Leonor Ramírez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Jorge Gárate y Pedro Brito.
    Jorge Gárate y Pedro Brito. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Norma Barrón y Melly Peraza.
    Norma Barrón y Melly Peraza. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!José Manuel Villanueva y Adelaido López.
    José Manuel Villanueva y Adelaido López. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Pedro Rodríguez y Rosario Campos.
    Pedro Rodríguez y Rosario Campos. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Perla Flores y Laura García.
    Perla Flores y Laura García. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Gildardo Izaguirre y Mirla Osuna.
    Gildardo Izaguirre y Mirla Osuna. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Sandra y Francisco López.
    Sandra y Francisco López. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María del Refugio Castro y Marsol Quiñónez.
    María del Refugio Castro y Marsol Quiñónez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!En la velada el Trío Belisariose cantó la canción Perfidia.
    En la velada el Trío Belisariose cantó la canción Perfidia. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El artista Javier Chimaldi Herrera, dio un aire romántico y nostálgico a la velada al recitar la canción Perfidia.
    El artista Javier Chimaldi Herrera, dio un aire romántico y nostálgico a la velada al recitar la canción Perfidia. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
