Emotivo festejo recibe la coach Iriana Rivas por su cumpleaños

Un agradable festejo disfrutó la coach del Centro de Entranimiento Ludus Magnus, Iriana Rivas, quien fue felicitada por todo el grupo de amigos, colaboradores y clientes que ella entrena en este gimnasio, haciéndole pasar una mañana especial por motivo de su cumpleaños.

Entre burpees, sentadillas, y demás ejercicios, los asistentes realizaron una rutina especial, quienes al terminar, dedicaron las tradicionales mañanitas a la coach, además de llenarla de felicitaciones y algunos detalles para ella.