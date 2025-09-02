Gente
Emotivo festejo recibe la coach Iriana Rivas por su cumpleaños

La coach del centro de entrenamiento Ludus Magnus, fue festejada por amigos y clientes del gimnasio, haciéndola pasar un día especial para ella
Leopoldo Medina |
02/09/2025 14:18
Un agradable festejo disfrutó la coach del Centro de Entranimiento Ludus Magnus, Iriana Rivas, quien fue felicitada por todo el grupo de amigos, colaboradores y clientes que ella entrena en este gimnasio, haciéndole pasar una mañana especial por motivo de su cumpleaños.

Entre burpees, sentadillas, y demás ejercicios, los asistentes realizaron una rutina especial, quienes al terminar, dedicaron las tradicionales mañanitas a la coach, además de llenarla de felicitaciones y algunos detalles para ella.

