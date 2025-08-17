En noviembre será la séptima Copa GSG de futbol

Los días jueves 20 al domingo 23 de noviembre del presente año, se celebrará en Culiacán la séptima Copa GSG de Futbol en memoria de Gerardo Silva Gastélum.

Es una Copa con causa y lo recaudado se donará a una causa noble como en años anteriores. La Copa la organiza la familia de Gerardo, sus papás Yolanda Gastélum Torres y Juan Paulo Silva Peñúñuri, y los alumnos de tercero de preparatoria del Instituto Chapultepec sede La Primavera.

En esta copa participarán más de 60 equipos y 700 jugadores que como en años anteriores vienen de diversas escuelas de Hermosillo, Los Mochis, Los Cabos, Guadalajara, Monterrey, Mazatlán, Ciudad de México y Escuelas de Estados Unidos.

La Copa se desarrollará en Los Campos de Futbol del Instituto Chapultepec y San Anselmo en La Primavera; participarán diversas categorías en la rama Femenil y Varonil.

Próximamente se dará a conocer las fechas de inscripción para los equipos.