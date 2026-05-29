En solemne ceremonia, egresa la Generación Mayo 2026 de la Prepa Tec

La PrepaTec Sinaloa celebró la ceremonia de graduación de la Generación Mayo 2026 en el Jardín del Parque de Emprendimiento e Innovación Sinaloa, donde las y los estudiantes recibieron sus diplomas de bachiller de manos de las autoridades de la institución, marcando el cierre de una etapa académica y el inicio de nuevos retos en su formación profesional.

En la graduación se contó con la presencia de un claustro académico conformado por profesores del área de preparatoria y personalidades destacadas como Richard David Huett, director general del Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa, Sheyla Oroz, directora de PrepaTec Sinaloa y el Maestro en Ciencias Benito Flores Fernández como orador huésped.

En esta ocasión, la nueva generación de egresados del Campus Sinaloa se conformó por 228 estudiantes de la Preparatoria Bicultural y 42 estudiantes de la Preparatoria Multicultural.

Richard Huett, director general de campus Sinaloa, compartió un mensaje en donde resaltó que, ahora son ellas y ellos quienes tienen en sus manos el poder de inspirar y transformar a las comunidades que están a punto de impactar.

“Los invito a que, dondequiera que los lleve su camino, porten con orgullo el nombre de su ciudad y de su estado. Sean embajadores de los valores, la dedicación y el talento que distinguen a nuestra comunidad”, destacó el director general.

En su mensaje, Benito Flores Fernández, resaltó el esfuerzo y la resiliencia que considera que deben tener a partir de ahora.

“No le tengan miedo al esfuerzo, siempre den lo máximo en cada cosa que hagan. No se castiguen por algo que no les salga y vuelvan a intentarlo, nunca olviden quienes son y de donde vienen. Celebremos hoy con la gente que más nos quiere y mañana construyan con sus propias manos y voz la vida que ustedes decidan vivir”, subrayó.