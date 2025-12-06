Gente
Teatro

Encanta la mágica historia de ‘La Cenicienta’

La clásica historia cobra vida con una producción llena de música en vivo, talento sinaloense y un cuerpo de ballet que emocionó al público bajo la dirección de la maestra Zoila Fernández y la Camerata Mazatlán, dirigida por el maestro Sergio Freeman
Marisela González |
06/12/2025 11:35
El Teatro Ángela Peralta se llenó de magia y encanto con la presentación de La Cenicienta, un espectáculo que conquistó al público mazatleco desde el primer instante.

La puesta en escena, realizada con música en vivo y un destacado elenco de artistas sinaloenses, ofreció una versión emotiva y visualmente exquisita del clásico cuento de hadas.

Bajo la dirección artística de la maestra Zoila Fernández, el cuerpo de ballet brilló con una ejecución impecable, demostrando dominio, gracia y precisión en cada movimiento.

La producción, completamente interpretada en puntas, exaltó la técnica y sensibilidad de las bailarinas, quienes recibieron cálidos aplausos durante toda la función.

La protagonista, Sandra Fernández, cautivó con una interpretación profundamente sensible de una Cenicienta dulce pero llena de fortaleza, logrando momentos de gran emotividad que conmovieron al público.

El papel del Príncipe, encarnado por Óscar Treto Hevia, aportó elegancia y virtuosismo a la escena. Su carisma y fuerza interpretativa dieron vida a los pas de deux más celebrados de la noche, arrancando ovaciones en cada aparición.

La Camerata Mazatlán, dirigida por el maestro Sergio Freeman, acompañó magistralmente la función, enriqueciendo cada cuadro con una ejecución musical cálida y dinámica que elevó la experiencia artística.

La velada concluyó entre aplausos y la satisfacción de un público que disfrutó de un espectáculo de gran calidad.

  • $!Yolanda Urquijo y Rebeca Leos.
    Yolanda Urquijo y Rebeca Leos. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Daniela Cuevas, Isabella Garay y Denisse Salazar.
    Daniela Cuevas, Isabella Garay y Denisse Salazar. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Julieta Ramos y Lia Huezo.
    Julieta Ramos y Lia Huezo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Lili Hernández con su pequeña Olivia Lozano.
    Lili Hernández con su pequeña Olivia Lozano. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ana Cristina Patrón Velarde y Sofía Nolan Maldonado.
    Ana Cristina Patrón Velarde y Sofía Nolan Maldonado. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Elisa Godoy Kelly y Rocío Rubio.
    Elisa Godoy Kelly y Rocío Rubio. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Laura Díaz y Claudia Cañedo.
    Laura Díaz y Claudia Cañedo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Lucero Lizárraga, Desiré Ayón y Brayan Gamboa, Reina del Carnaval, Reina de los Juegos Florales y Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán 2025, respectivamente.
    Lucero Lizárraga, Desiré Ayón y Brayan Gamboa, Reina del Carnaval, Reina de los Juegos Florales y Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán 2025, respectivamente. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La magia de La Cenicienta cobró vida en el Teatro Ángela Peralta ante un público que ovacionó cada número.
    La magia de La Cenicienta cobró vida en el Teatro Ángela Peralta ante un público que ovacionó cada número. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Bajo la dirección de la maestra Zoila Fernández, el montaje destacó el talento sinaloense en cada detalle.
    Bajo la dirección de la maestra Zoila Fernández, el montaje destacó el talento sinaloense en cada detalle. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La Camerata Mazatlán, dirigida por el maestro Sergio Freeman, acompañó en vivo cada escena de la puesta en escena.
    La Camerata Mazatlán, dirigida por el maestro Sergio Freeman, acompañó en vivo cada escena de la puesta en escena. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El cuerpo de ballet mostró impecable técnica y precisión en una producción completamente de puntas.
    El cuerpo de ballet mostró impecable técnica y precisión en una producción completamente de puntas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Teatro Ángela Peralta
