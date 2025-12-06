Encanta la mágica historia de ‘La Cenicienta’

El Teatro Ángela Peralta se llenó de magia y encanto con la presentación de La Cenicienta, un espectáculo que conquistó al público mazatleco desde el primer instante.

La puesta en escena, realizada con música en vivo y un destacado elenco de artistas sinaloenses, ofreció una versión emotiva y visualmente exquisita del clásico cuento de hadas.

Bajo la dirección artística de la maestra Zoila Fernández, el cuerpo de ballet brilló con una ejecución impecable, demostrando dominio, gracia y precisión en cada movimiento.

La producción, completamente interpretada en puntas, exaltó la técnica y sensibilidad de las bailarinas, quienes recibieron cálidos aplausos durante toda la función.

La protagonista, Sandra Fernández, cautivó con una interpretación profundamente sensible de una Cenicienta dulce pero llena de fortaleza, logrando momentos de gran emotividad que conmovieron al público.

El papel del Príncipe, encarnado por Óscar Treto Hevia, aportó elegancia y virtuosismo a la escena. Su carisma y fuerza interpretativa dieron vida a los pas de deux más celebrados de la noche, arrancando ovaciones en cada aparición.

La Camerata Mazatlán, dirigida por el maestro Sergio Freeman, acompañó magistralmente la función, enriqueciendo cada cuadro con una ejecución musical cálida y dinámica que elevó la experiencia artística.

La velada concluyó entre aplausos y la satisfacción de un público que disfrutó de un espectáculo de gran calidad.