“Desde muy chico estuve muy metido en el mundo de los videojuegos, era algo que me apasionaba mucho, y como a muchos jóvenes de mi generación, los papás no daban el visto bueno a lo que yo hacía, porque esperaban que esto interfería con mis tareas y actividades, era algo normal, pero conforme fui creciendo y aprendiendo más sobre este mundo, me di cuenta que puede ser un gran negocio, hasta que llegó el punto de dedicarme a jugar muchos juegos, como el League of Legends hasta llegar al Super Smash Bros, una serie de videojuegos de lucha distribuida por Nintendo, el cual presenta personajes invitados de franquicias establecidos en Nintendo y otras compañías de videojuegos en el que pueden jugar varias personas al mismo tiempo”, explicó Pruneda López.

Al contrario que en los juegos de lucha tradicionales, el objetivo en Super Smash Bros consiste en lanzar al rival fuera del escenario y de la pantalla. Utiliza todo tipo de ataques para que el oponente acumule daño y después lánzalo fuera del escenario.

Compartió que como jugador se convirtió en el mejor de todo Sinaloa, aspecto que le permitió viajar por otros estados del país y el extranjero, generando una influencia importante que lo llevó a crear su propia marca llamada Delfino Maza, y así crear sus propios torneos de videojuegos en Mazatlán.

“Los videojuegos me han enseñado mucho sobre este mundo y los alcances que estos eventos tienen, por ello he buscado difundir la práctica de los mismo de una manera profesional, no tanto como un pasatiempo, generando una comunidad de gamers profesionales que representen a Sinaloa y México en torneos nacionales e internacionales”.

Recordó que su primera participación en un torneo de Smash Bros fue en el 2015 en Mazatlán a la edad de 15 años, y su primer torneo de League of Legends fue a los 13 años, eventos que marcaron el inicio de su carrera profesional en los videojuegos.

Gracias al nivel alcanzado por sus competencias, Alonso decide trasladarse a la Ciudad de México para formar parte de la sede del Super Smash Bros, donde continuó su preparación junto a otros jugadores no solo del país, sino del extranjero reuniendo a los mejores del mundo, lugar que favoreció mucho en la imagen del mazatleco para despuntarlo como competidor durante su estancia de tres años, volviéndose uno de los jugadores más destacados, logrando incluso patrocinios, y a la par organizando torneos en su natal Mazatlán.

“En México, las principales ciudades donde se realizan las competencias de Smash Bros, son Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, ciudades que varias veces visité obteniendo buenos lugares, creciendo mucho en mi carrera”.

Resaltó que hoy en día con la experiencia que ha recabado a lo largo de más de 10 años, considera, es un referente importante en el mundo de los videojuegos en Sinaloa, y que el Smash Bros le ha permitido conocer a una cantidad enorme de personas dentro y fuera del juego, aprendiendo más sobre la vida, el trabajo, sintiéndose orgulloso de ver en lo que se ha convertido a sus 23 años de edad.

“Creo que la mejor satisfacción que esta carrera como gamer me ha dado en más de 10 años, es continuar con la emoción que todo el mundo de los videojuegos me genera, ver cómo está creciendo la comunidad gamer en el estado, viviendo un espiral de emociones porque me encanta estar en las competencias, logrando llegar en el Top 10 Mexicano, entre otros resultados”.