Con más de 10 años de experiencia, Ludus Magnus, el Centro de Acondicionamiento Físico y de Nutrición Evolutiva, se ha enfocado en lograr que las personas que sufren de sobrepeso, logren un verdadero cambio en su vida, a través de una innovadora metodología para mejorar la salud no solo física, también emocional. Muchas han sido las personas que se han acercado a este centro y han logrado tener un cambio en su salud e imagen, prueba de ello es Karla María Valenzuela Zamudio, quien desde hace tres años forma parte de la comunidad Ludus Magnus, una decisión que simplemente le cambió la vida totalmente, principalmente en su salud. “Ludus Magnus me cambió la vida, sobre todo en el tema de la salud, y en lo físico también, me siento muy bien, hoy tengo más energía, emocionalmente me siento mejor, porque antes de conocer este lugar, yo padecía de depresión, ansiedad, tomaba mucho medicamento para dormir, para estar tranquila, hasta que alguien me recomendó que hiciera ejercicio”.

Karla logró bajar más de 30 kilos en tres años.



Y eso fue precisamente lo que hizo, en su deseo de mejorar su salud física y mental, Karla se dio a la tarea de buscar un lugar, un gimnasio, hasta que en las redes sociales conoció a Ludus Magnus, el Centro de Acondicionamiento Físico al que decidió entrar, en donde leyó muy buenos comentarios. “Recuerdo que llegué sola al gimnasio y me apunté en su programa 22-22, porque no tenía tanta condición, era malísima, llegué con un peso de 90 kilos, usaba talla 11 en los pantalones (cuando de jovencita usaba talla 2 o 3) causado por mis problemas de depresión y malos hábitos alimenticios, comía pura comida chatarra, entonces dije ¡basta, con esto!”

Karla ha estado comprometida en mejorar su salud y su imagen.

Karla compartió también que los primeros días fueron difíciles sobre todo con el ejercicio, pues tenía bastante tiempo sin hacerlo, pero eso no la desanimó, al contrario, la motivó a seguir adelante en su deseo por mejorar su salud. “En pocas semanas empecé a sentir cambios en mi cuerpo, me sentía con más energía, empecé a dormir mejor, mi estado de ánimo empezó a cambiar, hice muchos amigos y la convivencia es muy buena. En este programa 22-22 duré todo año, y no me detuve gracias al apoyo que aquí en Ludus te dan, desde los coaches hasta los compañeros me han dado mucha confianza para que yo no me rinda en mi deseo por cumplir mis metas”. Recordó también que cambiar hábitos no fue fácil, sin embargo, se fue adaptando a la nueva alimentación hasta que llegó el momento que todo se volvió más fácil para ella seguir al pie de la letra su dieta, la cual, dijo no la “mata” de hambre, dado que utiliza buenas proteínas, vegetales, entre otros, que le permiten nutrirse bien y quedar saciada.

“Desde que empecé he seguido mi alimentación al pie de la letra, me estoy nutriendo mucho mejor, y prueba de ello fue que desde el primer mes yo empecé a ver cambios en mi cuerpo, en el primer programa de 22 días bajé ocho kilos, de aquí soy, al siguiente programa bajé menos, porque ahora estaba haciendo músculo”. Una vez pasado el primer año, ya con una mejor condición física, y mayor energía, aunado a una mejor salud emocional, y con la motivación al límite, Karla decidió emigrar al siguiente programa llamado FIIT, un poco más intenso que el primero, un nuevo reto para ella y hasta la fecha continúa en él fortaleciéndose día con día.



La constancia y la disciplina han sido parte importante para alcanzar sus metas.

“Ludus Magnus y todo su equipo de trabajo me ha ayudado mucho, le ha dado un giro de 360 grados a mi vida, hoy soy otra, tengo salud, emocionalmente estoy muy bien, mejoré mi cuerpo, me siento plena, duermo mucho mejor, ya no tomo antidepresivos, conmigo hay un antes y un después, y ahora mi familia también está dentro de los programas del Ludus, comemos lo mismo, mi hija Fernanda hace ejercicio conmigo, esto se volvió un estilo de vida”. Karla dejó claro que para lograr lo que ella hizo con su salud, requirió de mucha disciplina, entrega, realmente un compromiso con ella misma, apoyada por todo el grupo de expertos en este gimnasio. “Mi meta era mejorar mi salud, y lo que sea vea en el espejo después, ya es un extra, y eso te hace sentir bien, te va gustando como cada vez más vas mejorando, alcanzando una meta poco a poco, sin quitar el dedo del renglón, porque me fue gustando lo que yo iba viendo en el espejo y en mi salud”. Finalmente, Karla manifestó estar bastante agradecida con los coaches, y todo el equipo de Ludus Magnus por toda la atención, asesoría, la disposición que tienen hacia sus clientes a atender todas sus dudas, por todo el trabajo que realizan con las rutinas de ejercicios, y por estar atentos ante cualquier situación de posible lesión por no hacer correctamente los ejercicios.

Con 30 kilos menos, Karla considera que volvió a nacer, pero esta vez en una mejor versión.