Enrique Escalona e Irma Calvo reciben el galardón del Premio Binacional Valladolid a las Letras

Ambos escritores agradecieron la distinción a la institución educativa y expresaron estar muy contentos por el premio.

“Lo primero que quiero decir es agradecer al Sistema Valladolid, a las personas que crearon este premio, decirles que gracias; a mí en lo personal lo que más me satisface, aparte de conocerlos a ellos, es ser parte de esta lista de escritores y escritoras importantes que yo admiro”, dijo Escalona.

“Lo que más agradezco es la posibilidad de llegar a los lectores, a los chicos y a las chicas que van a estas escuelas, que van a leer algo que de verdad pensé para ellos, pensé en divertirlos, en apórtales algo que pudiera agradarles, en transmitirles cosas que he descubierto por ahí, y la verdad me emociona mucho, y me emociona mucho más saber sus opiniones, escucharlo y espero se dé esa oportunidad; para mí, el que sea un hecho que se va a publicar, ese es el mejor premio, muchas gracias”.

Por su parte, Irma Calvo comentó que es la primera vez que gana un premio, por lo que se mostró más que emocionada.

“Después de mi primera publicación en el 2014, es la primera vez que gano, y como decía la maestra Maru hace un momento, vamos haciendo amigos en el camino, hoy fue la primera vez que conocí a Enrique y resulta que ya nos habíamos estado peleando en algunos concursos por ahí; es un mundo hermoso la lectura para los niños, es una especie de acogida, y yo creo que desearía que todos tuviéramos un abuelo, un tío, un familiar o alguien querido que te acerque y te lea, y ese se vuelva un espacio como seguro y cariñoso, a mí los libros me gustan desde niña, y se lo debo a mis abuelos y a mis papás, y desde aquí les mando un beso a todos los que me han apoyado, esta es mi pasión y muchas gracias”, dijo.