Entre anécdotas y futbol presentan ‘Turismo y futbol 2026’

En un ambiente de interés cultural y deportivo, fue presentado el libro Turismo y futbol 2026, de los autores Arturo Santamaría Gómez y Eduardo Sáinz Díaz, obra que aborda la relación entre el futbol y el crecimiento turístico de diversas ciudades del País.

Durante el encuentro, los autores compartieron reflexiones sobre cómo este deporte se ha convertido en un detonante de promoción internacional, generación de empleos y movilidad turística, especialmente ante la expectativa que genera la Copa Mundial de Futbol 2026.

Asimismo, destacaron ejemplos como Mazatlán y Culiacán, donde la actividad futbolística profesional y amateur ha fortalecido la llegada de visitantes y la realización de eventos deportivos y sociales, consolidando al deporte como parte de la identidad y atractivo de la región.

Durante la presentación, los asistentes disfrutaron de una charla amena en la que los expositores Arturo Santamaría Gómez y Eduardo Sáinz Díaz compartieron anécdotas y recuerdos sobre distintas actividades deportivas y culturales realizadas en el puerto, en compañía del invitado especial, el profesor Jorge Daniel Pagola, quien también evocó momentos que han marcado la vida social y turística de Mazatlán.