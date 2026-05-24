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Entre anécdotas y futbol presentan ‘Turismo y futbol 2026’

Arturo Santamaría Gómez y Eduardo Sáinz Díaz presentaron su más reciente libro, donde analizan la influencia del balompié en el desarrollo turístico y económico de ciudades mexicanas.
Marisela González |
24/05/2026 10:15
24/05/2026 10:15

En un ambiente de interés cultural y deportivo, fue presentado el libro Turismo y futbol 2026, de los autores Arturo Santamaría Gómez y Eduardo Sáinz Díaz, obra que aborda la relación entre el futbol y el crecimiento turístico de diversas ciudades del País.

Durante el encuentro, los autores compartieron reflexiones sobre cómo este deporte se ha convertido en un detonante de promoción internacional, generación de empleos y movilidad turística, especialmente ante la expectativa que genera la Copa Mundial de Futbol 2026.

Asimismo, destacaron ejemplos como Mazatlán y Culiacán, donde la actividad futbolística profesional y amateur ha fortalecido la llegada de visitantes y la realización de eventos deportivos y sociales, consolidando al deporte como parte de la identidad y atractivo de la región.

Durante la presentación, los asistentes disfrutaron de una charla amena en la que los expositores Arturo Santamaría Gómez y Eduardo Sáinz Díaz compartieron anécdotas y recuerdos sobre distintas actividades deportivas y culturales realizadas en el puerto, en compañía del invitado especial, el profesor Jorge Daniel Pagola, quien también evocó momentos que han marcado la vida social y turística de Mazatlán.

  • $!Maaike Hoekistra, Patricia Salcido y Julieta Torres.
    Maaike Hoekistra, Patricia Salcido y Julieta Torres. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Diana Medrano y Sergio Cruz.
    Diana Medrano y Sergio Cruz. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Omar Lizárraga y Sergio Morán.
    Omar Lizárraga y Sergio Morán. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Jorge Gárate, Pedro Brito y Óscar Barboza.
    Jorge Gárate, Pedro Brito y Óscar Barboza. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Arturo Ruiz y Rafael Martínez.
    Arturo Ruiz y Rafael Martínez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Bertha Thomé y Susana García Valenzuela.
    Bertha Thomé y Susana García Valenzuela. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Ismael Alvarado y Jorge Daniel Pagola.
    Ismael Alvarado y Jorge Daniel Pagola. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Herlinda Rojas y Carlos Galindo.
    Herlinda Rojas y Carlos Galindo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Los asistentes disfrutaron de una amena conversación sobre deporte, cultura y turismo en Mazatlán.
    Los asistentes disfrutaron de una amena conversación sobre deporte, cultura y turismo en Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!El profesor Jorge Daniel Pagola acompañó como invitado especial en la charla sobre turismo y futbol.
    El profesor Jorge Daniel Pagola acompañó como invitado especial en la charla sobre turismo y futbol. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Los autores agradecieron el interés del público durante la firma de ejemplares.
    Los autores agradecieron el interés del público durante la firma de ejemplares. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
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