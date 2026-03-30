Entre luces, música y diversión realizan primera edición de la Flash Night Run Culiacán

Con la participación de más de 17 mil participantes, se realizó la primera edición de la Flash Night Run Culiacán, un evento que estuvo lleno de celebración, esfuerzo y alegría, celebrado a un costado del Parque Acuático, marcando el cierre de una jornada deportiva que reunió a miles de personas.

La llegada de corredoras y corredores estuvo acompañada de expresiones de satisfacción tras completar el recorrido; al cruzar la meta, eran recibidos con gritos, porras y aplausos por parte del público, lo que convirtió este momento en uno de los más emotivos de la noche. Cada participante recibió su medalla como reconocimiento a su dedicación y entusiasmo.

Posteriormente, se llevó a cabo la premiación en distintas categorías, donde se reconoció el destacado desempeño de las y los ganadores, quienes fueron ovacionados por el público presente.

Al finalizar, las y los asistentes se concentraron en el Parque Acuático para ser parte de la gran rifa de los dos automóviles. Posteriormente, continuaron la celebración con una muestra gastronómica y conciertos, con la presencia de Adrián Cota y Mau y Ricky, poniendo el broche de oro a una noche inolvidable para Culiacán.