Entre porras y emoción se elige a la Reina del Carnaval de Mazatlán 2026

El Teatro Ángela Peralta se transformó este sábado en el epicentro de la algarabía carnavalera durante la elección de la Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, una velada marcada por el colorido de las porras, los aplausos constantes y un ambiente de fiesta que se vivió de principio a fin.

Desde temprana hora, familiares, amigos y simpatizantes de las nueve candidatas abarrotaron el recinto para alentar con sus porras y aplausos a sus favoritas, creando una atmósfera vibrante que acompañó cada una de las etapas del certamen.

Los gritos de apoyo y las ovaciones no cesaron durante la presentación, las coreografías y los desfiles, convirtiendo la noche en una auténtica celebración colectiva.

Tras una competencia reñida, el jurado otorgó las puntuaciones más altas a Anahí Esparza y Mariana Guerrero, lo que derivó en un empate que mantuvo al público expectante.

Conforme a lo establecido, la presidenta del jurado, Lucía Aikens, emitió el voto de calidad que definió a Anahí Esparza como Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, mientras que Mariana Guerrero recibió el título de Reina de los Juegos Florales.

Andrea García, Marbella Medina, Joanna Castillo, Marbella Rivera, Karely Tirado, Danya Moreno y Monserrat Zamudio, serán las princesas reales del Carnaval.