Gente
|
Carnaval 2026

Entre porras y emoción se elige a la Reina del Carnaval de Mazatlán 2026

El Teatro Ángela Peralta se llenó de energía, música y apoyo incondicional durante la elección de Anahí I y Mariana I, Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 ‘Arriba la Tambora’ y Reina de los Juegos Florales 2026, en una noche donde el entusiasmo del público fue protagonista.
Marisela González |
25/01/2026 14:10
25/01/2026 14:10

El Teatro Ángela Peralta se transformó este sábado en el epicentro de la algarabía carnavalera durante la elección de la Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, una velada marcada por el colorido de las porras, los aplausos constantes y un ambiente de fiesta que se vivió de principio a fin.

Desde temprana hora, familiares, amigos y simpatizantes de las nueve candidatas abarrotaron el recinto para alentar con sus porras y aplausos a sus favoritas, creando una atmósfera vibrante que acompañó cada una de las etapas del certamen.

Los gritos de apoyo y las ovaciones no cesaron durante la presentación, las coreografías y los desfiles, convirtiendo la noche en una auténtica celebración colectiva.

Tras una competencia reñida, el jurado otorgó las puntuaciones más altas a Anahí Esparza y Mariana Guerrero, lo que derivó en un empate que mantuvo al público expectante.

Conforme a lo establecido, la presidenta del jurado, Lucía Aikens, emitió el voto de calidad que definió a Anahí Esparza como Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, mientras que Mariana Guerrero recibió el título de Reina de los Juegos Florales.

Andrea García, Marbella Medina, Joanna Castillo, Marbella Rivera, Karely Tirado, Danya Moreno y Monserrat Zamudio, serán las princesas reales del Carnaval.

  • $!Anahí Esparza es la Reina del Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”.
    Anahí Esparza es la Reina del Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Mariana Guerrera es la Reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”.
    Mariana Guerrera es la Reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Noelia Vega, Elisa Gutiérrez y Eileen Cruz, Reina de la Poesía, Princesa Real Infantil y Reina Infantil del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”, respectivamente.
    Noelia Vega, Elisa Gutiérrez y Eileen Cruz, Reina de la Poesía, Princesa Real Infantil y Reina Infantil del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”, respectivamente. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ángela Salazar, Ximena Lizárraga y Brayan Gamboa, Reina Infantil del Carnaval 2025, Reina de la Poesía 2025 y Rey de la Alegría 2025, respectivamente.
    Ángela Salazar, Ximena Lizárraga y Brayan Gamboa, Reina Infantil del Carnaval 2025, Reina de la Poesía 2025 y Rey de la Alegría 2025, respectivamente. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Siu Ling Cotero Chío junto a Eunice, de Una mazatleca.
    Siu Ling Cotero Chío junto a Eunice, de Una mazatleca. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Francisco Garay y Samantha Bastidas.
    Francisco Garay y Samantha Bastidas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Daniela Barrera, Brisia Tirado y Julio Loya.
    Daniela Barrera, Brisia Tirado y Julio Loya. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Sarebb Gómez, Karen Castillo y Dalya Carvajal.
    Sarebb Gómez, Karen Castillo y Dalya Carvajal. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Lucero I se despide de su reinado con gratitud y emoción, agradeciendo el apoyo del público y la ciudad.
    Lucero I se despide de su reinado con gratitud y emoción, agradeciendo el apoyo del público y la ciudad. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Desiré comparte un emotivo saludo durante su despedida como soberana, entre aplausos y recuerdos del Carnaval.
    Desiré comparte un emotivo saludo durante su despedida como soberana, entre aplausos y recuerdos del Carnaval. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Roberto Sedano, Marqués del Carnaval 2025; Héctor Limón, Rey de la Alegría del Carnaval 2024; Tulio Martínez, Rey de la Alegría del Carnaval 2018 y Sergio Osuna, Príncipe del Carnaval 2025.
    Roberto Sedano, Marqués del Carnaval 2025; Héctor Limón, Rey de la Alegría del Carnaval 2024; Tulio Martínez, Rey de la Alegría del Carnaval 2018 y Sergio Osuna, Príncipe del Carnaval 2025. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Karla Rivas, Ale Leyva, Grissell Frejoso y Claudia Ibarra.
    Karla Rivas, Ale Leyva, Grissell Frejoso y Claudia Ibarra. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Carnaval
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube