Entre sonrisas y buenos deseos celebran a Eileen I y Noelia I previo a su coronación

Familiares, amigos e invitados especiales se reunieron en un cálido coctel en honor a la Reina Infantil y Reina de la Poesía del Carnaval de Mazatlán 2026 ‘Arriba la Tambora’
Marisela González |
17/02/2026 13:34
17/02/2026 13:34

En un ambiente de alegría y elegancia, se llevó a cabo el coctel previo a la coronación de Eileen I y Noelia I, como Reina Infantil y Reina de la Poesía, del Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”.

Ambas pequeñas, junto a Elisa Gutiérrez, Princesa Real Infantil, presidieron la reunión en la cual recibieron muchas muestras de cariño.

La convivencia, organizada por el Instituto de Cultura, congregó a familiares, amigos cercanos, integrantes del comité del Carnaval e invitados especiales, quienes compartieron junto a ellas buenos deseos para las futuras soberanas de la máxima fiesta del puerto.

Ataviadas con atuendos muy brillantes y luciendo radiantes sonrisas, Eileen I y Noelia I agradecieron personalmente las muestras de cariño y el respaldo que han recibido desde su designación.

Las pequeñas protagonistas se mostraron emocionadas por vivir cada momento previo a la noche de su coronación.

Durante el encuentro se ofrecieron bocadillos y bebidas refrescantes, mientras los asistentes aprovecharon para tomarse fotografías con las reinas, quienes no dejaron de posar y repartir abrazos.

El coctel transcurrió entre charlas, risas y la cuenta regresiva para la gran noche, en la que Eileen I y Noelia I recibirán los atributos reales que las acreditarán como dignas representantes de la niñez y la poesía en el Carnaval de Mazatlán 2026.

  • $!Isaura Rendón y Aida García Verde, Reinas Infantiles del Carnaval de 1976 y 2001, respectivamente, con el cortejo infantil actual, Eileen I y Noelia I, como Reina Infantil y Reina de la Poesía, y Elisa Gutiérrez, Princesa Real, del Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”.
    Isaura Rendón y Aida García Verde, Reinas Infantiles del Carnaval de 1976 y 2001, respectivamente, con el cortejo infantil actual, Eileen I y Noelia I, como Reina Infantil y Reina de la Poesía, y Elisa Gutiérrez, Princesa Real, del Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La Alcaldesa Estrella Palacios entre el cortejo real infantil del Carnaval de Mazatlán 2025 y la pequeña Isabella.
    La Alcaldesa Estrella Palacios entre el cortejo real infantil del Carnaval de Mazatlán 2025 y la pequeña Isabella. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Eileen I, Reina Infantil del Carnaval de Mazatlán 2026, entre sus padres, Brenda Corona y Omar Cruz.
    Eileen I, Reina Infantil del Carnaval de Mazatlán 2026, entre sus padres, Brenda Corona y Omar Cruz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Noelia I, Reina de la Poesía del Carnaval de Mazatlán 2026, entre sus padres, Jazmín Covarrubis y Noel Vega.
    Noelia I, Reina de la Poesía del Carnaval de Mazatlán 2026, entre sus padres, Jazmín Covarrubis y Noel Vega. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Elisa Gutiérrez entre sus papás, Carlos Gutiérrez e Itzel Figueroa, y su hermana Estela.
    Elisa Gutiérrez entre sus papás, Carlos Gutiérrez e Itzel Figueroa, y su hermana Estela. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Isaura Rendón, Reina Infantil de oro, entre sus sobrinos, Rommel y Renee Rendón Garza.
    Isaura Rendón, Reina Infantil de oro, entre sus sobrinos, Rommel y Renee Rendón Garza. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ximena Lizárraga junto a la diseñadora Anahí Rodríguez.
    Ximena Lizárraga junto a la diseñadora Anahí Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ximena, entre sus padres Poncho Lizárraga y Celia Correa de Lizárraga, y la Alcaldesa Estrella Palacios y Román Lizárraga.
    Ximena, entre sus padres Poncho Lizárraga y Celia Correa de Lizárraga, y la Alcaldesa Estrella Palacios y Román Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Javier Osuna “El Chiras” y Víctor Joel.
    Javier Osuna “El Chiras” y Víctor Joel. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Rafael Pérez y Mariana Gutiérrez, Reina de los Juegos Florales del Carnaval 2026.
    Rafael Pérez y Mariana Gutiérrez, Reina de los Juegos Florales del Carnaval 2026. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Andrea García
    Andrea García ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Marbella Rivera y Monserrat Zamudio.
    Marbella Rivera y Monserrat Zamudio. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Gabriel Durán y Carolina Pérez.
    Gabriel Durán y Carolina Pérez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Carnaval 2026
