Entre sonrisas y buenos deseos celebran a Eileen I y Noelia I previo a su coronación

En un ambiente de alegría y elegancia, se llevó a cabo el coctel previo a la coronación de Eileen I y Noelia I, como Reina Infantil y Reina de la Poesía, del Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”.

Ambas pequeñas, junto a Elisa Gutiérrez, Princesa Real Infantil, presidieron la reunión en la cual recibieron muchas muestras de cariño.

La convivencia, organizada por el Instituto de Cultura, congregó a familiares, amigos cercanos, integrantes del comité del Carnaval e invitados especiales, quienes compartieron junto a ellas buenos deseos para las futuras soberanas de la máxima fiesta del puerto.

Ataviadas con atuendos muy brillantes y luciendo radiantes sonrisas, Eileen I y Noelia I agradecieron personalmente las muestras de cariño y el respaldo que han recibido desde su designación.

Las pequeñas protagonistas se mostraron emocionadas por vivir cada momento previo a la noche de su coronación.

Durante el encuentro se ofrecieron bocadillos y bebidas refrescantes, mientras los asistentes aprovecharon para tomarse fotografías con las reinas, quienes no dejaron de posar y repartir abrazos.

El coctel transcurrió entre charlas, risas y la cuenta regresiva para la gran noche, en la que Eileen I y Noelia I recibirán los atributos reales que las acreditarán como dignas representantes de la niñez y la poesía en el Carnaval de Mazatlán 2026.