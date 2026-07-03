Entrega el Instituto Senda excelencias académicas

Como una manera de reconocer su esfuerzo, la constancia, la dedicación y entrega en el aula, el Instituto Senda del Río, realizó en solenme ceremonia, la entrega de excelencias académica a sus alumnos de primaria y secundaria más destacados a lo largo de este ciclo escolar 2025-2026.

En el evento también se reconoció, el trabajo de todos los docentes, quienes hicieron posible todos estos logros en sus alumnos. Encabezando el evento estaban, la directora Beatriz Adriana González, Laura Sinagawa, subdirectora académica, Patricia Lizárraga, coordinadora de primaria y José Sekisaka, coordinador de secundaria.

“Con el orgullo de pertenecer y celebrar sus logros, en el marco del 40 aniversario de Instituto Senda, sostenemos el compromiso con la formación integral de cada estudiante, a través del modelo senda, trabajamos en el desarrollo equilibrado de cuatro dimensiones, emocional, espiritual, intelectual y física”, resaltó.

Subrayó, que su propósito es educar en la excelencia académica y humana, brindado a sus alumnos un ambiente seguro, inspirador y lleno de oportunidades para crecer, aprender y desarrollar al máximo su potencial.

“Gracias por acompañar a sus hijos e hijas en este proceso formativo. Este reconocimiento también es de ustedes, porque cada logro alcanzado lleva la huella de su dedicación, ejemplo y acompañamiento, porque ustedes son los primeros educadores de sus hijos, adquiriendo valores, hábitos y enseñanzas que los acompañarán toda la vida”, subrayó la directora.