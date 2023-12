José Alfredo Contreras Godínez, mejor conocido como Ito Contreras, fue reconocido con el Premio Sinaloa de las Artes 2023, por su destacada trayectoria de más de 40 años como artista, caricaturista y diseñador.

Fue el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, el recinto en donde se realizó la entrega del premio, el cual consistió en diploma, medalla y un estímulo económico de 150 mil pesos.

Al evento se dieron cita familiares, artistas, y amigos del homenajeado, quienes fueron testigos de la entrega del premio, además de figuras como Eligio López Portillo, en representación del Gobernador Rubén Rocha Moya, Graciela Domínguez Nava, Secretaria de Educación, el Diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura.

“Estoy muy emocionado, aun no me la creo, este es uno de los reconocimientos más importantes en el área de cultura, y para mí es interesante porque pienso que este premio no solamente es para mí, sino para toda esa gente que he estado apoyando y que me han apoyado, porque este es un trabajo de sinergia con otros”, detalló el artista.

Ito Contreras se suma a personajes que han recibido este reconocimiento, entre ellos figuras como José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”, Enrique Patrón de Rueda, Miguel Tamayo Espinoza, Herberto Sinagawa, Antonio López Sáenz, Jaime Labastida, Heriberto Soberanes, Dámaso Murúa, Elsie Cota, Sergio Bustamante, Alicia Montaño Villalobos, Élmer Mendoza, Gilberto López Alanís, entre otros.