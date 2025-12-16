Entregan los ‘Ases de Oro 2025’ para reconocer la excelencia sinaloense

Con el objetivo de reivindicar la identidad de Sinaloa a través de su gente, el Hotel Viaggio fue escenario de la entrega del Reconocimiento a la Excelencia Internacional “Ases de Oro 2025”, una ceremonia social que reunió a invitados especiales y personalidades de distintos estados del País en una elegante cena de gala celebrada en Mazatlán.

El evento fue organizado por Rocío Labastida Gómez, quien explicó que la intención del galardón es visibilizar historias de vida que representan valores positivos y que reflejan el talento, esfuerzo y honorabilidad de los sinaloenses, cualidades que muchas veces quedan opacadas por noticias adversas.

Durante la velada se entregaron cerca de 40 reconocimientos a figuras y organizaciones que han destacado en distintos ámbitos.

En el sector salud se distinguió a profesionales comprometidos con la atención, prevención y acompañamiento comunitario, así como en el sector del activismo social, reconociendo a personas y asociaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos y el trabajo comunitario.

Asimismo, se galardonó a emprendedores, artistas, empresas y deportistas que fortalecen el desarrollo económico, cultural y social del estado, consolidando a los “Ases de Oro” como un reconocimiento que celebra lo mejor de Sinaloa desde una visión positiva, humana y esperanzadora.

Galardonados:

Salud

María Luisa Eres Pulido

Eduardo Antonio Chávez Silva

Juan Pedro Verduzco Valdez

Octavio Aguilar Bernal

Erika Fernanda López Gaxiola

Beatriz Osiris Ceceña Cárdenas

Activismo social

María del Carmen García Soto

Elvia Fernanda López Gaxiola

Jorge Julián Chávez Murillo

Manuel Gallardo Inzunza

Aarón Irízar López

María del Rosario Garzón Zúñiga

Manlio Abel Jacobo Miller

María Luisa Heres Pulido

Cies AC San Sebastián

Empresarial/Emprendimiento

Norma Elia Araujo Borboa

Gnozin Navarro

Paulina Acosta Demerutis

José Nino Gallegos Sato

Miguel Taniyama

Jorge Itsuma Arao Toyohara

Raúl Ibáñez Márquez

Rodrigo Lema

Artístico

Raúl Rico González

Juan Manuel Alvarado Félix “Scada”

Fher Moreno

Oralia Castro López

Frida Fernández y Sebastián Cedillo

Alfredo Cuadras Montoya

Adrián Varela

Lizbeth Camacho Sepúlveda

Tavo Escalante

Empresas

Marba Foods SA de CV

Fresh Experience SA de CV

Productos Dolores SA de CV

Grupo Alerta

Grupo Venados

Mazatlán FC

Deporte

Jorge “Travieso” Arce

José Antonio Toledo Ortiz

Diego Méndez Torres