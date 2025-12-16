Entregan los ‘Ases de Oro 2025’ para reconocer la excelencia sinaloense

Con el objetivo de reivindicar la identidad de Sinaloa a través de su gente, el Hotel Viaggio fue escenario de la entrega del Reconocimiento a la Excelencia Internacional “Ases de Oro 2025”, una ceremonia social que reunió a invitados especiales y personalidades de distintos estados del País en una elegante cena de gala celebrada en Mazatlán.
El evento fue organizado por Rocío Labastida Gómez, quien explicó que la intención del galardón es visibilizar historias de vida que representan valores positivos y que reflejan el talento, esfuerzo y honorabilidad de los sinaloenses, cualidades que muchas veces quedan opacadas por noticias adversas.
Durante la velada se entregaron cerca de 40 reconocimientos a figuras y organizaciones que han destacado en distintos ámbitos.
En el sector salud se distinguió a profesionales comprometidos con la atención, prevención y acompañamiento comunitario, así como en el sector del activismo social, reconociendo a personas y asociaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos y el trabajo comunitario.
Asimismo, se galardonó a emprendedores, artistas, empresas y deportistas que fortalecen el desarrollo económico, cultural y social del estado, consolidando a los “Ases de Oro” como un reconocimiento que celebra lo mejor de Sinaloa desde una visión positiva, humana y esperanzadora.
Galardonados:
Salud
María Luisa Eres Pulido
Eduardo Antonio Chávez Silva
Juan Pedro Verduzco Valdez
Octavio Aguilar Bernal
Erika Fernanda López Gaxiola
Beatriz Osiris Ceceña Cárdenas
Activismo social
María del Carmen García Soto
Elvia Fernanda López Gaxiola
Jorge Julián Chávez Murillo
Manuel Gallardo Inzunza
Aarón Irízar López
María del Rosario Garzón Zúñiga
Manlio Abel Jacobo Miller
María Luisa Heres Pulido
Cies AC San Sebastián
Empresarial/Emprendimiento
Norma Elia Araujo Borboa
Gnozin Navarro
Paulina Acosta Demerutis
José Nino Gallegos Sato
Miguel Taniyama
Jorge Itsuma Arao Toyohara
Raúl Ibáñez Márquez
Rodrigo Lema
Artístico
Raúl Rico González
Juan Manuel Alvarado Félix “Scada”
Fher Moreno
Oralia Castro López
Frida Fernández y Sebastián Cedillo
Alfredo Cuadras Montoya
Adrián Varela
Lizbeth Camacho Sepúlveda
Tavo Escalante
Empresas
Marba Foods SA de CV
Fresh Experience SA de CV
Productos Dolores SA de CV
Grupo Alerta
Grupo Venados
Mazatlán FC
Deporte
Jorge “Travieso” Arce
José Antonio Toledo Ortiz
Diego Méndez Torres