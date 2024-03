Una vez más, el cantante Marco Antonio Solís conquistó a los sinaloenses, esto durante el concierto que ofreció en Estadio de Los Dorados, en donde reunió a miles de fans para ser partícipes de su Eternamente Agradecido Tour 2024.

Acompañado por más de 40 músicos y cuatro bailarinas, el michoacano se apoderó del escenario interpretando todos los éxitos que le han dado fama y reconocimiento a lo largo de toda su carrera, conquistando a su público en una noche plagada de romanticismo, a lo largo de las más de dos horas que duró su concierto.

Temas como Se va muriendo mi alma, Dios bendiga nuestro amor, Bajo los ojos de Dios, Invéntame, Morenita, Cuando te acuerdes de mí, O me voy o te vas, La venia bendita, Mi eterno amor secreto, El Perdedor, Como me haces falta, Pero te vas a arrepentir, Como tu mujer, Más que tu amigo, Tu cárcel, Mi mayor necesidad, El celoso, ¿A dónde vamos a parar?, Antes de que te vayas y Si no te hubieras ido, entre otros, formaron parte de los muchos éxitos que el michoacano interpretó a sus fans.