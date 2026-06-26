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De festejo

Estalla la fiesta tricolor en el malecón de Mazatlán

Decenas de aficionados celebraron en Las Letras, Olas Altas y distintos puntos del malecón el triunfo de México sobre Chequia, que selló el pase perfecto del Tricolor a los octavos de final del Mundial 2026.
Marisela González |
26/06/2026 15:40
26/06/2026 15:40

La euforia mundialista se apoderó del puerto, luego de que la Selección Mexicana derrotó 3-0 a Chequia y cerrará la fase de grupos del Mundial 2026 con paso perfecto.

Apenas sonó el silbatazo final, decenas de aficionados comenzaron a reunirse en Las Letras de Mazatlán, Olas Altas y a lo largo del malecón para festejar el histórico triunfo del Tricolor, que avanzó como líder invicto del Grupo A.

Vestidos con la camiseta verde, portando banderas, sombreros y cornetas, familias, jóvenes y turistas se sumaron a la celebración entre porras, cánticos y el tradicional “¡México, México!”, que resonó frente al mar.

El ambiente festivo también estuvo acompañado por caravanas de automóviles que recorrieron la avenida Del Mar haciendo sonar el claxon, mientras los aficionados ondeaban la bandera nacional desde las ventanillas.

La victoria, conseguida con un contundente 3-0 sobre Chequia, significó un momento histórico para la Selección Mexicana al completar por primera vez una fase de grupos con paso perfecto en una Copa del Mundo.

La fiesta tricolor se prolongó durante la tarde y noche, dejando postales de orgullo, alegría y esperanza de que el sueño mundialista continúe para México.

  • $!Maylet Villasana y Mía Vega.
    Maylet Villasana y Mía Vega. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Jaz Suárez y Grethel Suárez.
    Jaz Suárez y Grethel Suárez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Tania Loaiza, Sergio Rivera, Jossana Ortiz.
    Tania Loaiza, Sergio Rivera, Jossana Ortiz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Enrique Montoya, Juan José Ponce y Alejandro Álvarez.
    Enrique Montoya, Juan José Ponce y Alejandro Álvarez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Juliana Cabrera y Lilia Cabrera.
    Juliana Cabrera y Lilia Cabrera. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Entre familias, turistas y grupos de amigos, el ambiente mundialista se vivió con entusiasmo en Olas Altas y distintos puntos del malecón de Mazatlán.
    Entre familias, turistas y grupos de amigos, el ambiente mundialista se vivió con entusiasmo en Olas Altas y distintos puntos del malecón de Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Hasta Mickey Mouse se sumó al ambiente tricolor en Mazatlán, donde familias y aficionados celebraron el triunfo de México durante la jornada mundialista.
    Hasta Mickey Mouse se sumó al ambiente tricolor en Mazatlán, donde familias y aficionados celebraron el triunfo de México durante la jornada mundialista. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Este par de luchadores también celebraron el triunfo del tricolor en Mazatlán.
    Este par de luchadores también celebraron el triunfo del tricolor en Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Los bares del malecón registraron un ambiente de fiesta durante la transmisión del partido entre México y Chequia.
    Los bares del malecón registraron un ambiente de fiesta durante la transmisión del partido entre México y Chequia. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Aficionados se reunieron en Las Letras de Mazatlán para celebrar el triunfo de la Selección Mexicana sobre Chequia y su pase perfecto a los octavos de final del Mundial 2026.
    Aficionados se reunieron en Las Letras de Mazatlán para celebrar el triunfo de la Selección Mexicana sobre Chequia y su pase perfecto a los octavos de final del Mundial 2026. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!En los bares de Mazatlán se vivió con emoción el triunfo de la Selección Mexicana.
    En los bares de Mazatlán se vivió con emoción el triunfo de la Selección Mexicana. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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