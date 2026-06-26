Estalla la fiesta tricolor en el malecón de Mazatlán

La euforia mundialista se apoderó del puerto, luego de que la Selección Mexicana derrotó 3-0 a Chequia y cerrará la fase de grupos del Mundial 2026 con paso perfecto.

Apenas sonó el silbatazo final, decenas de aficionados comenzaron a reunirse en Las Letras de Mazatlán, Olas Altas y a lo largo del malecón para festejar el histórico triunfo del Tricolor, que avanzó como líder invicto del Grupo A.

Vestidos con la camiseta verde, portando banderas, sombreros y cornetas, familias, jóvenes y turistas se sumaron a la celebración entre porras, cánticos y el tradicional “¡México, México!”, que resonó frente al mar.

El ambiente festivo también estuvo acompañado por caravanas de automóviles que recorrieron la avenida Del Mar haciendo sonar el claxon, mientras los aficionados ondeaban la bandera nacional desde las ventanillas.

La victoria, conseguida con un contundente 3-0 sobre Chequia, significó un momento histórico para la Selección Mexicana al completar por primera vez una fase de grupos con paso perfecto en una Copa del Mundo.

La fiesta tricolor se prolongó durante la tarde y noche, dejando postales de orgullo, alegría y esperanza de que el sueño mundialista continúe para México.