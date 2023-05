Nacido en Guadalajara, pero quien se considera mazatleco de corazón ya que forjó su carrera en tierras mazatlecas, el bajo barítono Esteban Baltazar ganó su pase a la final de la edición 40 del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli.

Las aulas del Centro Municipal de Artes y el Taller de Ópera junto a los profesores Enrique Patrón de Rueda, Martha Félix y Andrés Sarre, fueron el centro de formación académica del jalisciense, quien hace unos años partió rumbo al viejo continente donde estuvo en varios escenarios, realizó diversos papeles de ópera en países como España, Inglaterra, Portugal, entre otros.

El joven logró una meta más en su trayectoria, al ser uno de los 11 finalistas del concurso organizado y avalado por la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y Carlos Morelli A.C, de los 130 que participaron.

La competencia tuvo lugar en los meses de abril y mayo, y este sábado 27 de mayo llegará a su fin en Ciudad de México.

“He llorado casi todo el día desde que me dijeron que pasé a la final, es un sueño, es hasta ahora es lo mejor que me ha pasado en la vida, y eso que ya canté en el Carnegie Hall de Nueva York, y en el Teatro Comunale de Bologna, pero nada se compara con que por fin podré pisar el escenario más importante que tenemos en México”, expresó.

“Es un sueño hecho realidad, fui por primera vez a los 21 años con cero experiencia en la ópera, no pasé del segundo filtro, después creo que regresé a los 26 y no pasé tampoco ni a la semifinal, y ahora por fin llego a la final. Y es muy especial para mí porque yo en realidad empecé como actor, entonces ahora estoy cantando ópera y estar en el concurso de canto más importante me parece una locura el decir, sí, por fin lo logré y por fin estoy cantando”.

En el concurso participaron 130 cantantes de distintas partes de la República Mexicana.

“Fueron más de 130 cantantes de todo México, muchos nervios, son tres etapas, la primera y segunda fase, ya fue la semifinal y ya supimos quién estaban en la final, que será el próximo sábado; ayer cuando canté en la segunda ronda iba en el metro y me puse a pensar que tengo haciendo teatro desde los 13 años y todo se resumió ayer al cantar un aria en 4 minutos, o sea más de 15 años resumidos en unos pequeños minutos que cantas para saber si vas a pasar a la final o no”.

“Es una locura esta carrera, pero al final estos resultados son los que valen la pena y el sacrificio y las horas sin dormir, sin tener dinero, sin ver a la familia, estar solo, pero estos momentos son los que valen la pena seguir luchando por tu sueño”, aseguró.

La gran final

La final será este sábado 27 de mayo, a las 19:00 horas, en el Salón Principal del Palacio de Bellas Artes.

Finalistas

Salvador Villanueva Zuzuárregui

Carlos Arámbura

Minerva Hernández Elizarrarás

Luz Valeria Viveros

Cristina Nakad Delgado

Raúl Ernesto Gutiérrez Hidalgo

Alejadro Paz Lasso

Esteban Sebastián Hernández Baltazar

Tania Cecilia Solís Bautista

Carolina Herrera Reyes

Jaime Alejandro Yépez López

---NUMERALIA---

130Cantantes de ópera participaron.

11Fueron los finalistas, él es uno de ellos.

27De mayo es la gran final en el Palacio de Bellas Artes.