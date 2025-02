$!Estoy muy feliz de ser la Reina Infantil: Ángela Salazar

Un sinfín de emociones son las que envuelven a Ángela I, a tan solo unos días de coronarse como la Reina Infantil del Carnaval Internacional de Mazatlán 2025 “La Perla”.

Alegría, entusiasmo y un poco de nerviosismo, son algunas de las sensaciones que la pequeña Ángela Salazar Irigoyen ha manifestado previo a la celebración de la máxima fiesta del puerto.

A punto de vivir uno de los momentos más emocionantes de su vida, la niña de 9 años se encuentra lista para ser coronada como Reina Infantil del Carnaval, siendo este un sueño hecho realidad.

“Estoy un poco nerviosa, pero muy feliz. Yo digo que va a ser algo fantástico, espero un carnaval lleno de fiesta y diversión. Estoy muy emocionada por todo”, dijo.

Aunque sabe que el nerviosismo la hace parecer un poco tímida y reservada, Ángela comentó que esperen a una Reina Infantil llena de alegría y diversión, pues el disfrutar esta fiesta será su principal objetivo.

Al igual que lo es para muchos de los pequeños del puerto, uno de los eventos más esperados para Ángela, es el tradicional Desfile de Carnaval, pues siempre lo ha disfrutado como espectadora, pero en esta ocasión le tocará disfrutarlo como la monarca infantil.

“Me gusta todo del carnaval, pero en el desfile siempre me ha gustado ver cuando pasan los carros alegóricos, cuando pasan las reinas y reinas infantiles y es lo que más me emociona”.

Para esta ‘travesía’ la joven soberana estará acompañada en su carroza real por su corte de princesas y príncipes, la cual estará conformada por sus familiares y amigos más cercanos.

“Van a ir dos primas, un primo, una amiga y una niña más chiquita. ¡Y se lo van a aventar todo!, yo digo que sí aguantan. Van a ir muy elegantes y creo que sí lo van a soportar (el recorrido)”, añadió.

Siendo la temática del carnaval “La Perla”, Ángela expresó estar muy emocionada que sean las distintas criaturas que habitan el mar y sus profundidades los elementos principales de esta fiesta, pues son de sus favoritos.

“Me gusta, porque cuando voy a la playa, lo que más me gusta es dibujar peces. Me gustan mucho y sobre todo la perla me gusta, porque es blanca y brillante”.

Así mismo, comentó ya haber visto el carro alegórico en el que estará desfilando, el cual detalló será muy “llamativo y lleno de imaginación”, una sensación similar que vivió al ver la primera fase del que será su vestido real, diseñado por Luis Antonio Ríos “Momo”.

Finalmente, Ángela compartió un mensaje para futuras candidatas al título de Reina Infantil del Carnaval de Mazatlán, invitándolas a nunca dejar de seguir sus sueños para algún día puedan ponerse esta corona.

“Sigan sus sueños y no los rompan, para que un día lo cumplan”.

Sueña con ser cantante y youtuber

Con el reciente lanzamiento de la canción “Aleluya”, Ángela Salazar Irigoyen sueña en un futuro poder seguir dentro del mundo artístico, en el que le gustaría desarrollarse como cantante y creadora de contenido.

“El Día del Amor y la Amistad salió mi canción. Me gusta mucho la música, hice mi primera vocal de canciones, tomé clases de canto y así. Quiero ser youtuber o cantante, pero como de blogs, cosas divertidas como cuando juego con mi hermano, Liam”.

Entre los artistas favoritos de la pequeña, se encuentran Lucero Mijares, Natalia Jiménez y Ana Emilia.

AGRADECIMIENTO:

Gracias al Hotel Courtyard by Marriott, por las facilidades brindadas para la sesión de fotos.