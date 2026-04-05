Estudiantes reflexionan sobre autoras olvidadas del Boom Latinoamericano

La Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional Mazatlán, realizó un panel de reflexión literaria en torno al libro Las calladas del Boom: escritoras ignoradas del Boom Latinoamericano, de la escritora mexicana Evelina Gil.

En el panel se abordó la invisibilización de autoras durante uno de los periodos más importantes de la literatura en América Latina.

La actividad se llevó a cabo en el Aula Magna Doctor José Luis Ceceña y contó con la participación de las escritoras Florina Olivarría, Alma Vitalis y Silvia Michel, quienes analizaron el contenido del ensayo y la importancia de reconocer las aportaciones de mujeres que no recibieron el mismo reconocimiento que sus contemporáneos.

Las participantes señalaron que la obra documenta el caso de alrededor de 20 escritoras que desarrollaron su trabajo durante las décadas de 1960 y 1970, pero que tuvieron escasa difusión editorial y poco reconocimiento dentro del llamado Boom latinoamericano, dominado por figuras masculinas.

Asimismo, se mencionó que la investigación de Evelina Gil se desarrolló durante más de dos décadas y dio origen a publicaciones que buscan recuperar la obra y trayectoria de estas autoras.

Las panelistas coincidieron en que, aunque actualmente existe mayor apertura para las mujeres en el ámbito literario, aún existen retos para lograr una mayor equidad en el reconocimiento cultural y editorial.

El evento también buscó fomentar entre estudiantes el interés por la lectura y el análisis crítico de la historia literaria latinoamericana.