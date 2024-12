$!Evelyn Pineda busca coronarse como Reina del Carnaval

Evelyn Pineda es una soñadora incansable, enamorada de las bellas artes, y creyente de que los sueños se pueden hacer realidad si trabajas por ellos, por esta razón se está preparando arduamente para verse coronada como Reina del Carnaval de Mazatlán 2024.

La joven mazatleca es estudiante de la Licenciatura en Educación Artística, además tiene experiencia en el teatro, en múltiples concursos de oratoria, toca el piano y canta. Desde sus primeros años demostró afinidad por el arte, es lo que le da sentido a su vida.

“Tengo mucha experiencia en el escenario, he actuado en muchas obras de teatro a nivel estatal e internacional... Me gusta mucho hacer teatro, tengo muchas experiencias en oratoria, desde que recuerdo me ha gustado mucho el arte, es parte de mi vida, de lo que me gusta hacer, y creo que todas las personas que me conocen me identifican por esto”, dijo Evelyn Pineda.

A sus 23 años, Evelyn considera que está lista para ir por la corona, un sueño que ha venido acariciando desde hace muchos años, pero que ahora después de tantas experiencias en las artes, y dando conferencias motivacionales y de ayuda a comunidades en este País y en el extranjero, tiene una preparación para subirse al escenario y dar un mensaje poderoso al público carnavalero.

“Creo que una de las cualidades que me ayudarían a ganar la corona es la perseverancia, porque aunque se me presenten situaciones en la que me pueda equivocar sigo intentándolo, y no me rindo tan fácil. Y la verdad, aunque en la presentación todo fluyó y todo el inició de esta campaña ha salido bien, no quiere decir que no haya dificultades más adelante”, dijo.

Evelyn es la primera persona de su familia que busca una corona del Carnaval de Mazatlán, la noticia de que era una de las candidatas oficiales a Reina del Carnaval fue una grata sorpresa para sus papás, quienes desde el primer minuto mostraron su apoyo, como la han acompañado en cada uno de los retos que se ha propuesto a lo largo de su vida.

“Creo que las personas más emocionadas con mi participación en el Carnaval son mis papás, de hecho, no creo que haya sido una sorpresa para ellos porque siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con el arte, soy amante de los escenarios, y creo que ellos también vieron cómo poco a poco me estaba preparando, y ya lo daban por hecho, tengo todo su apoyo, y se que estarán felices aunque no gane, porque a ellos les encanta ser parte del Carnaval también”, dijo con emoción.

De ganar una de las coronas, Evelyn tiene el firme propósito de promover el arte en el municipio, y tratar de darle visibilidad a la cultura que se hace aquí a nivel mundial, por otro lado, también considera acercar a las bellas artes a aquellas personas que por su situación económica no tienen acceso a ella.

Puntualizó que le gustaría formar parte de programas culturales que se acercan a las colonias marginadas y las invasiones. Evelyn considera que el arte puede ser de mucha ayuda en aquellas problemáticas socioculturales que aquejan a Mazatlán.

Finalmente, la joven artista se dijo admiradora de Winnie Farmer, la primera Reina del Carnaval de Mazatlán, porque demostró cómo los extranjeros se pueden enamorar de Mazatlán hasta el punto de ser los protagonistas de su Máxima Fiesta.

Perfil

Evelyn María Pineda Medina

23 años

Estudiante de la Licenciatura en Educación Artística

Padres: Adalila Medina y Rafael Pineda

Hermanos: Rafael Pineda

Pasatiempos: Teatro, oratoria y canto

Color de Porra: Dorado