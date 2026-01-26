Ex alumnos conmemoran 60 años de la Secundaria Federal Número 1

Entre recuerdos, reencuentros y un ambiente de camaradería, la Escuela Secundaria Federal Número 1 “Guillermo Prieto”, celebró su 60 aniversario con una cena conmemorativa que tuvo como sede el Club Britania.

Integrantes de la Asociación de Ex Alumnos de dicho plantel se dio a la tarea de organizar la convivencia, reuniendo a exalumnos de distintas generaciones que han formado parte de la historia de esta emblemática institución.

La velada se convirtió en un punto de encuentro para revivir anécdotas, compartir experiencias y fortalecer los lazos que se forjaron durante la etapa estudiantil.

Desde egresados de las primeras generaciones hasta exalumnos más recientes, todos coincidieron en el orgullo de haber pertenecido a una escuela que ha dejado huella en la educación de Mazatlán.

Los asistentes disfrutaron de una agradable cena, acompañada de momentos de convivencia y memorias que evocaron los años vividos en las aulas.

Reinas

A la reunión asistieron diversas reinas del plantel de distintas generaciones, quienes portaban sus coronas como soberanas.