Ex alumnos conmemoran 60 años de la Secundaria Federal Número 1

Integrantes de distintas generaciones se reunieron en una cena celebrada en el Club Britania para conmemorar seis décadas de existencia de una institución emblemática en la formación académica y social de Mazatlán
Marisela González |
26/01/2026 10:55
Entre recuerdos, reencuentros y un ambiente de camaradería, la Escuela Secundaria Federal Número 1 “Guillermo Prieto”, celebró su 60 aniversario con una cena conmemorativa que tuvo como sede el Club Britania.

Integrantes de la Asociación de Ex Alumnos de dicho plantel se dio a la tarea de organizar la convivencia, reuniendo a exalumnos de distintas generaciones que han formado parte de la historia de esta emblemática institución.

La velada se convirtió en un punto de encuentro para revivir anécdotas, compartir experiencias y fortalecer los lazos que se forjaron durante la etapa estudiantil.

Desde egresados de las primeras generaciones hasta exalumnos más recientes, todos coincidieron en el orgullo de haber pertenecido a una escuela que ha dejado huella en la educación de Mazatlán.

Los asistentes disfrutaron de una agradable cena, acompañada de momentos de convivencia y memorias que evocaron los años vividos en las aulas.

Reinas

A la reunión asistieron diversas reinas del plantel de distintas generaciones, quienes portaban sus coronas como soberanas.

  • $!Marina Collazo, Raquel Zataráin, Lilia Zataráin y Esperanza Cazares.
    Marina Collazo, Raquel Zataráin, Lilia Zataráin y Esperanza Cazares. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Integrantes de la Quinta Generación pasaron una agradable velada.
    Integrantes de la Quinta Generación pasaron una agradable velada. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ernesto Almaguer, Ana Luisa Burgueño, María del Carmen Romero y Lucila Galarza.
    Ernesto Almaguer, Ana Luisa Burgueño, María del Carmen Romero y Lucila Galarza. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Integrantes de la Cuarta Generación del Grupo D matutino estuvieron presentes en la fiesta.
    Integrantes de la Cuarta Generación del Grupo D matutino estuvieron presentes en la fiesta. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Heriberto Toledo y Martha de la Vega.
    Heriberto Toledo y Martha de la Vega. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Un ameno convivio disfrutan los asistentes.
    Un ameno convivio disfrutan los asistentes. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Óscar Martínez, Bibiana Santana, Aníbal Zaldívar, Marisol García, Elsa Aguiar, Teresita Borboa y Teresita Angulo.
    Óscar Martínez, Bibiana Santana, Aníbal Zaldívar, Marisol García, Elsa Aguiar, Teresita Borboa y Teresita Angulo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Una agradable velada pasaron los asistentes.
    Una agradable velada pasaron los asistentes. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
