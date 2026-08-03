Gente
|
Reunión mensual

Ex alumnos de la Prevocacional se reúnen para fortalecer lazos de amistad

En ameno desayuno, el grupo de amigos continúa reuniéndose cada primer sábado de mes, celebrando más de 50 años de esta tradicional reunión
Leopoldo Medina |
03/08/2026 10:25
03/08/2026 10:25

Como ya es una tradición, ex alumnos de la Escuela Secundaria Prevocacional del Politécnico asistieron a su reunión de cada mes, que se realiza con el propósito de mantener la hermandad y estrechar los lazos de amistad desde hace más de 50 años.

Alfredo Covarrubias, presidente de este grupo y Florencio Medina , secretario de la asociación, como cada primer sábado de mes, convocaron a los ex compañeros a la sesión celebrada en un restaurante, en la que comparten vivencias y disfrutan de rico desayuno.

Los integrantes del grupo de amigos han mantenido su amistad por muchos años, por lo que en cada reunión aprovechan para platicar sus experiencias laborales y personales.

En esta ocasión estuvieron presentes Abelardo Estrella, Benjamín Cázarez, Álvaro Tejeda y Miguel Ángel Camacho, Marco Antonio Izabal, Alfredo Covarrubias, Jorge Gutiérrez, Florencio Medina, Sebastián Zamudio, Alejandro Guzmán, Jesús Antonio Castro y Ernestina Sierra.

#Reunión
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube