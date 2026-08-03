Ex alumnos de la Prevocacional se reúnen para fortalecer lazos de amistad

Como ya es una tradición, ex alumnos de la Escuela Secundaria Prevocacional del Politécnico asistieron a su reunión de cada mes, que se realiza con el propósito de mantener la hermandad y estrechar los lazos de amistad desde hace más de 50 años.

Alfredo Covarrubias, presidente de este grupo y Florencio Medina , secretario de la asociación, como cada primer sábado de mes, convocaron a los ex compañeros a la sesión celebrada en un restaurante, en la que comparten vivencias y disfrutan de rico desayuno.

Los integrantes del grupo de amigos han mantenido su amistad por muchos años, por lo que en cada reunión aprovechan para platicar sus experiencias laborales y personales.

En esta ocasión estuvieron presentes Abelardo Estrella, Benjamín Cázarez, Álvaro Tejeda y Miguel Ángel Camacho, Marco Antonio Izabal, Alfredo Covarrubias, Jorge Gutiérrez, Florencio Medina, Sebastián Zamudio, Alejandro Guzmán, Jesús Antonio Castro y Ernestina Sierra.