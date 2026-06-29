Exatec Mazatlán estrena mesa directiva; Martha Zulema Méndez asume la presidencia

Con la presencia de autoridades del Tecnológico de Monterrey, empresarios y miembros de la comunidad de egresados, la Asociación Exatec Mazatlán llevó a cabo la toma de protesta de su nueva mesa directiva, que será presidida por Martha Zulema Méndez Oropeza.

La ceremonia contó con la asistencia de Rodolfo Gerardo Madero Rodríguez, presidente de Fundación Grupo Alerta y miembro del Consejo de Enseñanza Media y Superior del Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa, quien participó como invitado especial, así como de Zinia Padilla, directora nacional de Relaciones con Egresados del Tecnológico de Monterrey, quien fue la encargada de tomar la protesta oficial a la nueva dirigencia.

Estuvieron presentes Richard David Huett, director general del Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa; Alejandra Larrondo, directora de Relaciones y Desarrollo del campus; Tobías Lozano Solórzano, presidente del Comité Regional Zona Sur de Codesin, además de ex presidentes, consejeros, egresados, familiares e invitados especiales.

Richard David Huett en su mensaje destacó la importancia de que los egresados se conviertan en embajadores de las acciones positivas que se realizan en Mazatlán y Sinaloa, fortaleciendo el vínculo con su alma mater y promoviendo el desarrollo de la región.

Rodolfo Gerardo Madero subrayó que una asociación de egresados debe ser una red activa de colaboración, mentoría y servicio, capaz de impulsar proyectos que generen impacto social, fortalezcan el emprendimiento y promuevan oportunidades para las nuevas generaciones.

Al dirigirse a los asistentes, Zinia Padilla resaltó que Exatec Mazatlán se integra como la asociación número 86 de la red mundial de egresados del Tecnológico de Monterrey, conformada por más de 492 mil profesionistas, quienes han contribuido con la creación de empresas, empleos, organizaciones civiles y proyectos de voluntariado.

Tras rendir protesta, Martha Zulema Méndez agradeció la confianza depositada en su equipo y expresó que la asociación buscará consolidarse como un espacio de colaboración entre egresados mediante cuatro ejes de trabajo enfocados en fortalecer el emprendimiento, la vinculación profesional, la filantropía y la generación de oportunidades laborales.

La nueva presidenta invitó a los Exatec a sumarse con acciones concretas, promoviendo el consumo entre egresados, la contratación de talento Exatec y el respaldo a programas de becas que permitan transformar la vida de nuevas generaciones.

La ceremonia concluyó con la firma del acta oficial de la nueva mesa directiva y una felicitación de las autoridades universitarias a quienes encabezarán esta nueva etapa de la Asociación Exatec Mazatlán.