Gente
Reunión

Exatec Mazatlán impulsa la unión generacional

Exalumnos del Tecnológico de Monterrey que residen en Mazatlán se reunieron con el objetivo de fortalecer la cohesión entre generaciones Exatec, crear redes de apoyo profesional y promover acciones en beneficio de la comunidad.
Marisela González |
02/02/2026 18:49
Con el propósito de reunir a exalumnos del Tecnológico de Monterrey de distintos campus que actualmente viven en Mazatlán, se llevó a cabo un encuentro impulsado por el Club de Amigos Exatec.

El objetivo principal de esta iniciativa es conformar una agrupación sólida que fomente la cohesión entre exalumnos, impulse la creación de una red de negocios con beneficios entre Exatec y brinde apoyo a recién egresados mediante una bolsa de trabajo que promueva vacantes en empresas lideradas por exalumnos del Tec de Monterrey.

También se busca desarrollar actividades en beneficio de la comunidad, destacando acciones orientadas a mejorar el desempeño académico de estudiantes para facilitar el otorgamiento de becas.

Durante la reunión, Lourdes Hernández, presidenta de Exatec Sinaloa, compartió con los asistentes los programas que debe implementar la mesa directiva de Exatec, los requisitos para formar parte de la misma y su experiencia al frente de la asociación, ofreciendo una visión cercana sobre el impacto y compromiso del organismo.

La convocatoria fue realizada por Martha Méndez, Alejandro Ley, Mario Osuna, Juan Fuentevilla, Suheid Velarde y Evelyn Mata, integrantes del Club de Amigos Exatec, quienes destacaron la importancia de fortalecer los lazos entre exalumnos y generar proyectos que aporten valor tanto al gremio como a la sociedad.

