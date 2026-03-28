Exhiben alumnos del ICO su talento científico en la Feria de las Ciencias

Con la participación de decenas de estudiantes, el Instituto Cultural de Occidente celebró la edición 14 de su Expo Feria de las Ciencias, en la que se presentaron más de 60 proyectos enfocados en innovación, medio ambiente, salud y tecnología.

Durante la inauguración, el director general del plantel, el sacerdote xaveriano Ramón Serratos Ríos, destacó la importancia de la ciencia como una herramienta que fomenta el pensamiento crítico, la colaboración y el desarrollo de habilidades útiles para la vida.

Tras el corte de listón, autoridades y asistentes realizaron un recorrido por los distintos stands, donde se exhibieron proyectos como bioplásticos, energías alternativas, productos ecológicos, robótica y propuestas de emprendimiento.

En el evento también se entregaron reconocimientos a estudiantes destacados en Expo Ciencias y torneos académicos, así como a ex alumnas por su participación en este encuentro.

Asimismo, se reconoció la labor del profesor Rodrigo González Rendón por su dedicación en la formación científica de los alumnos, además del trabajo del comité organizador integrado por docentes de los distintos niveles educativos.