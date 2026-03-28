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Evento escolar

Exhiben alumnos del ICO su talento científico en la Feria de las Ciencias

Estudiantes presentan más de 60 proyectos en la edición 14 de la Feria de las Ciencias, donde destacan la innovación y el aprendizaje.
Marisela González |
28/03/2026 13:01
28/03/2026 13:01

Con la participación de decenas de estudiantes, el Instituto Cultural de Occidente celebró la edición 14 de su Expo Feria de las Ciencias, en la que se presentaron más de 60 proyectos enfocados en innovación, medio ambiente, salud y tecnología.

Durante la inauguración, el director general del plantel, el sacerdote xaveriano Ramón Serratos Ríos, destacó la importancia de la ciencia como una herramienta que fomenta el pensamiento crítico, la colaboración y el desarrollo de habilidades útiles para la vida.

Tras el corte de listón, autoridades y asistentes realizaron un recorrido por los distintos stands, donde se exhibieron proyectos como bioplásticos, energías alternativas, productos ecológicos, robótica y propuestas de emprendimiento.

En el evento también se entregaron reconocimientos a estudiantes destacados en Expo Ciencias y torneos académicos, así como a ex alumnas por su participación en este encuentro.

Asimismo, se reconoció la labor del profesor Rodrigo González Rendón por su dedicación en la formación científica de los alumnos, además del trabajo del comité organizador integrado por docentes de los distintos niveles educativos.

  • $!Autoridades y estudiantes realizan el corte de listón para inaugurar la edición 14 de la Expo Feria de las Ciencias del ICO.
    Autoridades y estudiantes realizan el corte de listón para inaugurar la edición 14 de la Expo Feria de las Ciencias del ICO. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Katherine Zamora, Saíd Bañuelos y Miranda Chavarín.
    Katherine Zamora, Saíd Bañuelos y Miranda Chavarín. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alumnos muestran sus proyectos de innovación, medio ambiente, robótica y ciencias de la salud en los más de 60 stands.
    Alumnos muestran sus proyectos de innovación, medio ambiente, robótica y ciencias de la salud en los más de 60 stands. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Arturo Cundapí escucha atento el proyecto sobre la prevención del sarampión de Carlos Edel Moreno, Paulina Flores y Perla Quiroz.
    Arturo Cundapí escucha atento el proyecto sobre la prevención del sarampión de Carlos Edel Moreno, Paulina Flores y Perla Quiroz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El Padre Ramón Serratos Ríos destacó la importancia de la ciencia para fomentar el pensamiento crítico y la colaboración entre los estudiantes.
    El Padre Ramón Serratos Ríos destacó la importancia de la ciencia para fomentar el pensamiento crítico y la colaboración entre los estudiantes. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Franco Togo junto a Noelia Vega, Reina de la Poesía del Carnaval de Mazatlán 2026, y Ana Rebeca López y Sigrid María Bojórquez.
    Franco Togo junto a Noelia Vega, Reina de la Poesía del Carnaval de Mazatlán 2026, y Ana Rebeca López y Sigrid María Bojórquez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Gladys Parra entre sus alumnos Ana Victoria González, Carlos Daniel Tirado y Mariel Jiménez.
    Gladys Parra entre sus alumnos Ana Victoria González, Carlos Daniel Tirado y Mariel Jiménez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María Fernanda López y Enrique Mateo Rodríguez.
    María Fernanda López y Enrique Mateo Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La maestra Karina Lizárraga entre sus alumnos, Alana Desiré Velarde, Alina Tirado y Helena Aldrete.
    La maestra Karina Lizárraga entre sus alumnos, Alana Desiré Velarde, Alina Tirado y Helena Aldrete. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La maestra Karina Rosas junto a sus alumnos Gael Abraham Escobar, Sebastián Olivas y Omar Alexander Navarro.
    La maestra Karina Rosas junto a sus alumnos Gael Abraham Escobar, Sebastián Olivas y Omar Alexander Navarro. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El profesor Alejandro Ibarra junto a sus alumnos Santiago Montaño y Saíd Bañuelos.
    El profesor Alejandro Ibarra junto a sus alumnos Santiago Montaño y Saíd Bañuelos. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El profesor Rodrigo González Rendón recibe reconocimiento por su labor como guía y mentor de los estudiantes en proyectos científicos.
    El profesor Rodrigo González Rendón recibe reconocimiento por su labor como guía y mentor de los estudiantes en proyectos científicos. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Las profesoras Karina Rosas, Alison Lerma, Sonia Garay, Alicia Castillo y Diana Casas recibieron reconocimientos.
    Las profesoras Karina Rosas, Alison Lerma, Sonia Garay, Alicia Castillo y Diana Casas recibieron reconocimientos. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alumnas reciben reconocimientos por su destacada participación en la Expo Feria de las Ciencias del ICO.
    Alumnas reciben reconocimientos por su destacada participación en la Expo Feria de las Ciencias del ICO. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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