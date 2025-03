Exhorta Manuel Clouthier a la sociedad a no ser omisos ante la violencia

Coparmex Sinaloa realizó su tradicional Desayuno Empresarial, en el que tuvo como invitado al empresario Manuel Clouthier Carrillo, quien expresó que el repunte de incidencia delictiva tiene su origen en omisiones tanto de las autoridades de Gobierno como de la propia sociedad civil.

Ante un importante número de agremiados a la cámara, Clouthier Carrillo habló sobre Importancia de la Participación del sector empresarial en la vida pública, en la que subrayó que la sociedad debe responder ante la situación de violencia que vive Sinaloa, derivada de la pugna del crimen organizado, porque la inseguridad es un problema que se deriva de la omisión de autoridades, pero también de todos los ciudadanos.

“Estamos escandalizados por el tema de la inseguridad, pero es un fenómeno que se construyó en la omisión. Y lo que está pasando iba a pasar o tenía que pasar, bajo dos posibilidades: cuando detuvieran al señor o cuando se muriera”, detalló.

Agregó que actores sociales como los medios de comunicación, organismos ciudadanos y gremiales, así como el Poder Legislativo, deben fungir como los garantes de que el Ejecutivo provea de un entorno adecuado para el desarrollo de actividades, ya que en los tiempos actuales se ha acentuado las prácticas de populismo por el Gobierno.

“No podemos enfocarnos en construir un país mejor si estos órganos encargados de la vigilancia no hacen su trabajo o están debilitados, porque entonces ¿quién?. El País está, entre otras, como está porque la gente en lugar de exigirle al Gobierno, le aplaude, y eso no tiene remedio, así no se puede, no puede haber mejoras sin exigencias”, subrayo el empresario.