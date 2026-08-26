$!Exhortan a damas de Anspac a descubrir el potencial humano

Como cada inicio de nuevo ciclo, las damas de Anspac Mazatlán se reunieron este miércoles en una jornada de aprendizaje. Con una conferencia impartida por Adriana de la Luz Genoveva Rendón Cantú, en las instalaciones del auditorio de la Canaco, la Asociación Nacional Pro Superación Personal A. C. reunió a sus animadoras en una mañana de apertura, diálogo y escucha activa.

Un importante número de mujeres acude al evento.

La conferencista, gerente de Capital Humano de la empresa Pinsa, habló desde la perspectiva del recurso humano en las empresas, pero con conceptos aplicables a la vida y a la enseñanza. “La empatía que transforma: bienestar talento y valor” fue el título de la conferencia en el primer día de actividades del Seminario de Motivación.

Rendón Cantú aprovechó su experiencia empresarial en el manejo de personal para dejar claro a las damas la importancia de valorar a las personas no desde lo propio, sino lo de cada una de ellas. Retroalimentación con serenidad y respeto, hablar de conductas no de personas, apostar por el desarrollo integral de la gente, abarcando la salud física y emocional, así como el desarrollo espiritual y las relaciones familiares sanas, fueron algunos de los conceptos que escucharon las participantes.

Guillermina García.