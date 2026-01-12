Exponen su arte en busca de la reconstrucción social

El arte como camino de reconstrucción social, es el título de la exposición que se inauguró en el Museo de Historia Regional, presentada por los alumnos de la Gioconda Academia de Artes.

María Guadalupe Cumplido, maestra y directora de la academia, compartió que esta exposición es un evento con causa, ya que las 74 obras que aquí se presentan son puestas a la venta, algunas adquiridas ya por empresas de la localidad, mismas que patrocinaron este evento, mientras que otras estarán disponibles para el público que desee adquirirlas.

“En esta exposición participaron más de 59 expositores, niños y niñas, jóvenes y adultos, quienes pintaron en base al tema, el arte como un camino a la reconstrucción social, un trabajo que estuvieron realizando durante dos meses, utilizando cualquier tipo de técnica, como el uso de la hoja de oro, óleo, dibujo, acrílico, entre otros, detalló Cumplido.

Las familias acompañaron a sus talentosos hijos convertidos en artistas en formación, en la que para muchos es su primera exposición, la cual estará vigente hasta disponible hasta el 2 de febrero.