$!Fallece la señora Yolanda Mercado de Lizárraga, de la familia de Café El Marino, reconocida benefactora en Mazatlán

Yolanda Mercado de Lizárraga, esposa de uno de los fundadores de Café El Marino y reconocida benefactora en Mazatlán a través de la Asociación Proméxico, falleció este martes 12 de agosto. Nacida el 24 de junio de 1939, fue parte de la Asociación Femenina Pro México en Mazatlán, que por varias décadas dio apoyo y asistencia en salud y otros segmentos a familias vulnerables. Fue pilar de una familia sólida que formó al lado de su esposo Ricardo Lizárraga Granados, fundador de la empresa Café El Marino. Como su compañera impulsaron y sostuvieron la empresa de las más importantes de Mazatlán, que ha generado por varias generaciones cientos de empleos y ha dado importante proyección internacional en el ramo del café y la industria de la transformación a Sinaloa. Junto a su esposo Ricardo formó una de las descendencias más reconocidas en el puerto, con sus hijos Carmen Yolanda, Juan Carlos, Arturo, Ricardo y Javier Lizárraga Mercado.





Participó en diversos eventos para recaudar fondos en apoyo a los más vulnerables de Mazatlán, a través de la Asociación Pro México que en Mazatlán abrió su primera clínica de atención, asesoría y de acompañamiento. En Pro México, junto con señoras como Lola Sacristán de Berdegué, Toy Gutiérrez de Pruneda, Carmen Quintero de Ruelas, Mabel Barros de De la Fuente, Adelina Álvarez de Carreón, entre otras, realizaron labores altruistas por más de cuatro décadas a favor de los más necesitados. También participó muy activamente en el patronato de la Cruz Roja y el de la Catedral de Mazatlán. A más de seis años de haber fallecido su esposo, Yolanda Mercado Escutia ahora forma parte de la historia de una familia que en la década de los 50 pasó de vender en una tienda de abarrotes con un pequeño molino tostador a emprender el negocio de café por la Avenida Zaragoza, entre Damy y Corona, a un lado de la Cruz Roja Mexicana, naciendo así lo que es hoy en día una industria que mueve la economía local, regional y genera cientos de empleos, una industria que representa a Mazatlán y Sinaloa en el mundo. Yolanda formó la familia de los Lizárraga Mercado, quienes ahora llevan a la empresa exportadora e importadora junto a sobrinos y nietos, con un catálogo de 202 productos de las marcas Café El Marino, Cereales Post, Alimentos en Polvo, Sugar Foods de México, Té Bigelow, Massimo Zanetti, Mariscos Enlatados, Latas, Frascos, Bolsas y Cereales Malt Meal. Descanse en Paz la señora Yolanda Mercado Escutia de Lizárraga. En su honor su familia programó una misa con las cenizas presentes. PERFIL Yolanda Mercado Escutia de Lizárraga Nacida el 24 de junio de 1939. Esposo: Ricardo Lizárraga Granados (qepd) Hijos: Carmen Yolanda, Juan Carlos, Arturo, Ricardo y Javier Lizárraga Mercado. Altruismo: Asociación Femenina Pro México Patronato Cruz Roja Patronato Catedral





