Familias se suman a desayuno con causa en apoyo al ballet del CMA

Con el propósito de impulsar el desarrollo artístico de niñas, niños y jóvenes, familias mazatlecas participaron en un desayuno con causa organizado por la Sociedad de Padres de la Escuela Municipal de Ballet Clásico del Centro Municipal de las Artes (CMA).

El evento reunió a decenas de asistentes que se sumaron a esta iniciativa solidaria, considerada la segunda gran actividad organizada por este grupo sin fines de lucro.

Los recursos recaudados serán destinados a cubrir necesidades de los estudiantes, como utilería, mantenimiento de vestuario y apoyos económicos para quienes lo requieran.

Durante la convivencia, la coordinadora de Ballet Clásico del CMA, Ana Paola Villegas, agradeció la participación de la comunidad y destacó la importancia de este tipo de acciones para enriquecer la formación de los alumnos.

Entre los asistentes también destacó el joven bailarín Orlando Osuna, quien compartió su entusiasmo por el crecimiento de la escuela y el impacto de sus presentaciones, recordando especialmente su participación en el montaje de Cri-Crí.

Por su parte, la presidenta de la Sociedad de Padres, Alejandra Ferrer Novoa, reiteró el compromiso de continuar promoviendo este tipo de actividades, además de invitar a la comunidad a integrarse a la escuela mediante las audiciones actualmente abiertas.

El encuentro transcurrió en un ambiente familiar, donde la convivencia y el apoyo al arte se convirtieron en los protagonistas de una jornada que reafirma el compromiso de la sociedad mazatleca con la cultura.