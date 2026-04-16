Gente
|
De paseo

Familias visitan el Zoológico de Culiacán

De lunes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas, el Zoológico de Culiacán recibe a niños y grandes para que disfruten de las diversas especies animales
Tessa Velázquez |
16/04/2026 11:48
16/04/2026 11:48

Para fomentar la convivencia, familias de Culiacán acuden al Zoológico de Culiacán a disfrutar las atracciones y áreas de recreativas que ofrece el parque.

Durante sus recorridos, los asistentes aprovecharon para gozar ver de cerca las diferentes especies de animales y alimentarlos con supervisión, el clima agradable y de tomar fotografías en compañía de sus seres queridos.

La asistencia de niños y grandes ha sido constante y no se ha limitado solamente a la población de la ciudad, sino que hasta personas de comunidades vecinas asistieron al Zoológico en estas vacaciones.

  • $!Emilio Urquídez, Emmanuel Urquídez Picos y Mónica Picos.
    Emilio Urquídez, Emmanuel Urquídez Picos y Mónica Picos.
  • $!Jaqueline Peredo y Valentina Olea.
    Jaqueline Peredo y Valentina Olea.
  • $!Leticia y Karina López.
    Leticia y Karina López.
  • $!Axel Parra, Netza Salazar y Derek Parra.
    Axel Parra, Netza Salazar y Derek Parra.
  • $!Jasiel Lugo y Aneth Olivares
    Jasiel Lugo y Aneth Olivares
  • $!Familia Enríquez Zazueta.
    Familia Enríquez Zazueta.
  • $!Esmeralda Parra, Maximiliano y Daniel Iribe.
    Esmeralda Parra, Maximiliano y Daniel Iribe.
  • $!Keiris y Daniel Iribe.
    Keiris y Daniel Iribe.
  • $!Cruz, Elias y Martha Molina.
    Cruz, Elias y Martha Molina.
  • $!Irving, Elian y Stephanie Reyes.
    Irving, Elian y Stephanie Reyes.
  • $!El aviario es una de las atracciones del zoológico.
    El aviario es una de las atracciones del zoológico.
  • $!El zoológico está abierto de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a domingo.
    El zoológico está abierto de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a domingo.
#Familias de Culiacán
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube