Familias visitan el Zoológico de Culiacán

Para fomentar la convivencia, familias de Culiacán acuden al Zoológico de Culiacán a disfrutar las atracciones y áreas de recreativas que ofrece el parque.

Durante sus recorridos, los asistentes aprovecharon para gozar ver de cerca las diferentes especies de animales y alimentarlos con supervisión, el clima agradable y de tomar fotografías en compañía de sus seres queridos.

La asistencia de niños y grandes ha sido constante y no se ha limitado solamente a la población de la ciudad, sino que hasta personas de comunidades vecinas asistieron al Zoológico en estas vacaciones.