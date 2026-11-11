Farmacón y Moderna donan redondeo para talleres en escuelas

Farmacias Farmacón y Moderna entregaron 152 mil 675 pesos a PROEDUCA Sinaloa IAP, resultado del redondeo de mayo a agosto de 2026. Los fondos apoyarán talleres de salud emocional en 140 primarias públicas de Culiacán, beneficiando a cientos de estudiantes.

Esta donación se concretó a través de la campaña de redondeo “Dona centavos, transforma futuros”, destacando la participación de la sucursal Eulogio Parra por su alta recaudación en la ciudad. El dinero se destinará íntegro a la impartición de talleres.

PROEDUCA Sinaloa IAP impulsa programas educativos en escuelas primarias públicas, enfocándose en la activación de consejos escolares y la salud emocional. La institución trabaja con más de 140 planteles para fortalecer el bienestar de los alumnos.

Manuel Díaz Echavarría, presidente del patronato de PROEDUCA, agradeció el apoyo. “Valoramos mucho que esta empresa con presencia nacional nos brinde un apoyo económico a través de sus clientes, es un esfuerzo muy grande que hace el personal que atiende”, expresó. Señaló que la suma beneficiará a muchas familias y escuelas con talleres de salud emocional.

Por su parte, Misael González Ibarra, jefe de Operaciones de las farmacias, indicó que la donación es gracias a los clientes que participan en el redondeo. “Nosotros nada más somos el puente”, afirmó. Agradeció también a los mil colaboradores de las 150 sucursales en el distrito de Culiacán, que incluye Pericos y Navolato.

Durante el acto protocolario de entrega, Silvia Angélica Gastélum Ramírez, en representación del personal de las farmacias, recibió un reconocimiento y una tableta de agradecimiento de PROEDUCA Sinaloa IAP. Ella mencionó que la mayoría de los clientes apoyan el redondeo.

También estuvieron presentes Georgina Zazueta Robles, supervisora, y Héctor Paúl Torres López, coordinador de Recursos Humanos de la cadena de farmacias YZA. Por parte de PROEDUCA asistieron Clarisa Guillén Parra y Yahir Narváez del área de proyectos, Alma Salcedo, coordinadora de Comunicación, Iris Serrano y Dania Jacobo del área administrativa.