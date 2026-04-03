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Religión

Fe y tradición frente al mar en el viacrucis del Templo San Judas Tadeo

En el recorrido feligreses del recinto invitan a los turistas a que se sumen a la procesión religiosa
Marisela González |
03/04/2026 20:12
03/04/2026 20:12

Con el sonido del mar como telón de fondo y el sol cayendo sobre la costa, decenas de fieles se congregaron para participar en el viacrucis viviente organizado por el Templo San Judas Tadeo, una de las expresiones más significativas de la Semana Santa.

Los participantes representaron con respeto y realismo los momentos más dolorosos de la Pasión de Cristo. Mazatlecos y visitantes fueron sorprendidos con la procesión religiosa que se realizó este Viernes Santo por un tramo de la playa mazatleca, ya que se transformó el paisaje cotidiano en un escenario profundamente espiritual.

Las 14 estaciones del viacrucis se desarrollan entre la arena y la brisa marina, creando una atmósfera de reflexión, ya que se recuerda la procesión de Jesucristo cargando la cruz hasta su muerte.

El recorrido inició a las afueras del recinto ubicado en Sábalo Country, el contingente tomó la Avenida De La Mojarra, dio vuelta por la avenida del Mero, cruzó la Camarón Sábalo hasta llegar a la zona playa del hotel Quijote Inn.

En el recorrido Jesucristo fue personificado por Raymundo Salas, quien representó los diferentes momentos vividos por Jesús de Nazaret desde su prendimiento hasta su crucifixión.

Mensajes

Durante el viacrucis, los locales y turistas pudieron plasmar algunos mensajes en las cruces, en donde destacan mensajes de agradecimientos y pidieron para tener salud, trabajo y unión familiar, así como también pidieron por la paz en Sinaloa.

  • $!Patricia Inclán, Daniela Lorenzo y Carlos Lorenzo.
    Patricia Inclán, Daniela Lorenzo y Carlos Lorenzo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Santiago Letamendi y Santiago Suárez.
    Santiago Letamendi y Santiago Suárez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Mauricio Valdez y María Acosta.
    Mauricio Valdez y María Acosta. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Manuel Clouthier saluda al Padre Santiago Villafaña.
    Manuel Clouthier saluda al Padre Santiago Villafaña. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Manuel Clouthier Carrillo y Melly Pérez de Acha.
    Manuel Clouthier Carrillo y Melly Pérez de Acha. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Los sacerdotes Santiago Villafaña, Horacio Hernández y Héctor Quintana encabezaron el viacrucis.
    Los sacerdotes Santiago Villafaña, Horacio Hernández y Héctor Quintana encabezaron el viacrucis. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Los Cornejo Carmona: Daniel, Noemí y Emilio.
    Los Cornejo Carmona: Daniel, Noemí y Emilio. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La representación de la Pasión de Cristo se realizó entre la arena y la brisa marina durante el Viernes Santo en Mazatlán.
    La representación de la Pasión de Cristo se realizó entre la arena y la brisa marina durante el Viernes Santo en Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!María Cruz González
    María Cruz González ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Javier González, Florinda Castillo, Lourdes Brito y Amalia Tirado.
    Javier González, Florinda Castillo, Lourdes Brito y Amalia Tirado. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Familias completas acompañaron el viacrucis viviente, caminando en oración a lo largo del recorrido.
    Familias completas acompañaron el viacrucis viviente, caminando en oración a lo largo del recorrido. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Julio Birrueta y Eduardo Juárez.
    Julio Birrueta y Eduardo Juárez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Feligreses escenificaron la liberación de Barrabás, recordando la decisión del pueblo en el juicio contra Jesús.
    Feligreses escenificaron la liberación de Barrabás, recordando la decisión del pueblo en el juicio contra Jesús. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!El momento en que Pilato se lava las manos fue recreado como símbolo de la condena de Jesucristo.
    El momento en que Pilato se lava las manos fue recreado como símbolo de la condena de Jesucristo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Raymundo Salas personificó a Jesucristo durante el recorrido que conmovió a feligreses y visitantes.
    Raymundo Salas personificó a Jesucristo durante el recorrido que conmovió a feligreses y visitantes. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Feligreses colocaron mensajes y peticiones en las cruces como muestra de fe y esperanza.
    Feligreses colocaron mensajes y peticiones en las cruces como muestra de fe y esperanza. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Decenas de personas acompañaron el viacrucis viviente que transformó la playa en un escenario de profunda espiritualidad.
    Decenas de personas acompañaron el viacrucis viviente que transformó la playa en un escenario de profunda espiritualidad. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!El contingente recorrió las calles y la zona de playa en un ambiente de respeto y devoción.
    El contingente recorrió las calles y la zona de playa en un ambiente de respeto y devoción. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Las 14 estaciones del viacrucis fueron representadas a lo largo de la costa mazatleca, evocando el camino hacia la crucifixión.
    Las 14 estaciones del viacrucis fueron representadas a lo largo de la costa mazatleca, evocando el camino hacia la crucifixión. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La comunidad parroquial vivió con devoción una de las tradiciones más significativas de la Semana Santa.
    La comunidad parroquial vivió con devoción una de las tradiciones más significativas de la Semana Santa. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
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