Fe y tradición frente al mar en el viacrucis del Templo San Judas Tadeo

Con el sonido del mar como telón de fondo y el sol cayendo sobre la costa, decenas de fieles se congregaron para participar en el viacrucis viviente organizado por el Templo San Judas Tadeo, una de las expresiones más significativas de la Semana Santa.

Los participantes representaron con respeto y realismo los momentos más dolorosos de la Pasión de Cristo. Mazatlecos y visitantes fueron sorprendidos con la procesión religiosa que se realizó este Viernes Santo por un tramo de la playa mazatleca, ya que se transformó el paisaje cotidiano en un escenario profundamente espiritual.

Las 14 estaciones del viacrucis se desarrollan entre la arena y la brisa marina, creando una atmósfera de reflexión, ya que se recuerda la procesión de Jesucristo cargando la cruz hasta su muerte.

El recorrido inició a las afueras del recinto ubicado en Sábalo Country, el contingente tomó la Avenida De La Mojarra, dio vuelta por la avenida del Mero, cruzó la Camarón Sábalo hasta llegar a la zona playa del hotel Quijote Inn.

En el recorrido Jesucristo fue personificado por Raymundo Salas, quien representó los diferentes momentos vividos por Jesús de Nazaret desde su prendimiento hasta su crucifixión.

Mensajes

Durante el viacrucis, los locales y turistas pudieron plasmar algunos mensajes en las cruces, en donde destacan mensajes de agradecimientos y pidieron para tener salud, trabajo y unión familiar, así como también pidieron por la paz en Sinaloa.