$!¡Feliz día, papá!

Este domingo se celebra el Día del Padre, una festividad que se ha convertido en una tradición ampliamente celebrada en hogares y espacios familiares en todo el país. Durante este, muchas familias agradecen y reconocer la dedicación, esfuerzo y amor que los padres entregan diariamente, porque ser padre es la fuente de toda estructura, disciplina, contención y sobre todo, la fuerza para salir al mundo. Papá nos protege y nos blinda contra todo mal... “Gracias, papá por la vida que me llegó a través de ti, la tomo y la honro, y en tu honor haré algo bonito y útil con ella”. ¡Feliz día a todos los padres de Sinaloa!

Gaía, Hael y Vera son los hijos de Gnozin Navarro.

“Con Gaía, Hael y Vera he aprendido que el oficio de padre se parece menos al de arquitecto y más al de jardinero: no se trata de imponer una forma, sino de crear el suelo fértil donde los dones de cada quien encuentren su modo propio de crecer. Esa es la cultura familiar que sueño construir con ellos, una donde florecer no sea la excepción sino el clima de todos los días”. Gnozin Navarro Barreras Psicólogo de Empresas

Élmer Mendoza Valenzuela con sus hijos Veckío e Ian Mendoza

“Al ser padre, entendí que todo era nuevo y debía aprender rápido porque los hijos crecen, requieren atención y debía ayudar a que comprendieran el mundo donde estaban creciendo. Desde luego que generábamos momentos divertidos en que muchas cosas se aligeraban. Luego cada uno definió el principio de su futuro y era necesario ayudar en la exploración de esa senda. Nada fácil, porque Veckío, Ian y Lya eligieron algo en que no se puede dar marcha atrás. Ahora que son adultos, que soy abuelo, que los veo exitosos en sus profesiones, contentos de su destino, no resisto las ganas de darles abrazos y que sientan el gran gusto que me da verlos y el cariño incondicional del padre que soy”. Élmer Mendoza Escritor

Ian Rainieri Rodríguez Valero junto a su padre, el escritor Juan José Rodríguez Ramos.

“Ser padre es no solo saber enseñar a un hijo a cómo enfrentar un mar y dominar las olas: es hacerlo con él al mismo tiempo y darle el máximo ejemplo. Un hijo es el ancla y la vela que nos sostienen y mantiene erguidos sobre una frágil tabla para poder surfear grandes olas y conocer otros horizontes. Y al mar nunca hay que irse solo: por eso no hay nada como alguien de tu familia para todo lo bello, lo desconocido y lo inesperado. El hijo es el padre del hombre”. Juan José Rodríguez Escritor

Productos musical Aldo Rodríguez junto a sus hijos Alejandro y Aldo Javier.

“Hay momentos que dividen la vida en dos. Para mí, uno de ellos fue el nacimiento de mi primer hijo. Recuerdo perfectamente esa sensación: entender, casi de golpe, que ya no había vuelta atrás. Todo lo vivido quedaba detrás como una larga antesala, y la mirada —sin proponérmelo— empezó a dirigirse únicamente hacia el presente y el futuro. Después llegó Alejandro, y aquella certeza se volvió más profunda. Con mis hijos entendí algo que nunca había sentido de esa manera: el tiempo deja de pertenecerte por completo y comienza, silenciosamente, a proyectarse en ellos. Hoy, ver a Aldo Javier y Alejandro convertidos en jóvenes universitarios, talentosos, comprometidos y con personalidades tan distintas como firmes, es una de las mayores alegrías de mi vida. He tenido el privilegio de acompañar su crecimiento, de ver cómo cada uno encuentra su propia voz, su manera de mirar el mundo, su camino. Ser padre no me hizo sentir más importante. Me hizo sentir más responsable, más humano... y también más esperanzado. Porque al final, los hijos son eso: la prueba viva de que el futuro todavía vale la pena”. Aldo Rodríguez Producto musical

El artista plástico Jorge Luis Hurtado Reyes con sus hijos Emma Quetzalli, Javier y Jorge Luis Hurtado García.

“La vida te va enseñando poco a poco a tomar tu lugar en tu entorno. Muy pocas veces se te enseña a ser hijo, a convivir como hijo y actuar como hijo, porque cada paso lo vas aprendiendo a golpes de la vida, con altibajos, con aciertos y errores. Luego el destino te pone al contrario de lo que ya habías aprendido y te preguntas... ‘¿Y ahora qué hago?’ Las emociones son muy fuertes, ya no eres un niño, tampoco un joven, ahora sin más eres Padre. Y sí, es padrísimo ser ese ser especial, único, auténtico y feliz, pero con todo el miedo del mundo de no dar el ancho a lo que viene. Te conviertes entonces en un estudiante de la vida, modulas tu voz, tomas en brazos con dulzura, te conviertes en mago, amigo, actor, pedagogo, maestro y ministro de almas pequeñas, te envuelves en todo, aprendes de todo, actúas y trabajas de todo y de tiempo completo. Al final la vida y los momentos te premian con mucha felicidad: escuchar sus primeras palabras, disfrutas como te mira, como te sonríe, empieza a gatear, sus primeros pasos, sus balbuceos, sus primeros juguetes, sus paseos, sus sueños... No sé cómo explicar lo complejo que es ser papá, pero lleno de momentos que no cambiaría por nada y que los revivo cada vez que me siento menos. Y ellos cambian, crecen, se desarrollan, ya son distintos, grandes y de pronto, justamente ahora que sabía las respuestas de la vida, llegaron los nietos y todo tiene una historia completamente diferente. Ahora la vida es muy divertida, amena y cálida. De reojo veo a mis hijos e hija y te dices: “Gracias, Dios, por confiar en mí”. Jorge Luis Hurtado Reyes Artista plástico

Daniel Borrego junto a sus hijas Sabina y Sasha.

“Ser papá antes era: ‘Yo trabajo, tú obedeces’. Ser papá hoy es: ‘Yo te acompaño, tú me enseñas’. No siempre sé qué hacer. A veces no acierto, pero mis hijas no necesitan un papá perfecto, necesitan uno presente. Presente en las juntas, en los berrinches, en el juego, en la cocina, antes de dormir. Presente también para poner límites y para darles abrazos. Mis hijas, Sasha y Sabina, me dieron un regalo muy valioso: entender que cuidar también es trabajo de los papás, también es parte de ser hombres”. Daniel Borrego Músico percusionista

Lázaro Fernando Rodríguez y sus hijos Alán Fernando y Abdel Alonso Rodriguez Crespo.

“No hay un manual perfecto para ser padres ejemplares. Las circunstancias y los tiempos te van guiando; lo importante es compartir los momentos maravillosos con los hijos y estar en los momentos complicados”. Lázaro Fernando Rodríguez Actor y director de Teatro

José Manuel Chú junto a su hija Yolanda Chú Yamaguchi.

“Ser padre es algo muy hermoso, es una gran bendición y una gran responsabilidad, y formándolos con buena educación basada en el amor, valores y principios, es la mejor herencia para formar hombres de bien. La mejor manera de festejar este día es en compañía de ellos, una buena comida y seres queridos”. José Manuel Chú Tenor y director general del Taller de Ópera de Sinaloa

Antonio Pinzon Ríos junto a sus hijos Antonio, Sarah y Elva.

“Ser padre es el amor más puro e incondicional que existe, significa compromiso, protección, responsabilidad, ejemplo, ser guía y acompañante en su desarrollo para enfrentar la vida, encontrar felicidad e independencia”. José Antonio Pinzon Rios Empresario